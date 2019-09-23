Руни подарил Овечкину футболку с автографом

Российские хоккеисты "Вашингтона" посетили игру MLS с участием Уэйна Руни, а позже сделали совместное фото с командой знаменитого англичанина.

Нападающий сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин посетил матч MLS между командами "Ди Си Юнайтед" и "Сиэтл Саундерс" (2:0). Вместе с Ови на игре побывали его партнёры по "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

По окончании матча Овечкин подошёл к полю и тепло поприветствовал нападающего команды "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.

А в подтрибунном помещении получил от именитого англичанина в подарок футболку с автографом.

Также российские хоккеисты были приглашены в раздевалку "Ди Си Юнайтед", где сделали совместное фото с командой Уэйна Руни.

Это не первая встреча именитых спортсменов. В прошлом году Руни присутствовал на матче "Вашингтона" с "Нью-Джерси" (6:3). В тот вечер Овечкин подарил английскому нападающему свои клюшки.

На данный момент Александр Овечкин с партнёрами активно готовится к регулярному чемпионату НХЛ, который стартует 2 октября.