На носу первая отставка и единственный лидер. Главное в РПЛ после 10 туров

Позади уже десять туров чемпионата России по футболу. Этот сезон начался ярко и не перестаёт нас удивлять. Подводим промежуточные итоги.

Результаты десятого тура

"Уфа" — "Спартак" — 1:0

"Ахмат" — "Крылья Советов" — 1:1

"Зенит" — "Рубин" — 5:0

"Тамбов" — "Ростов" — 2:1

"Оренбург" — "Локомотив" — 2:3

"Динамо" — "Сочи" — 2:3

"Арсенал" — "Урал" — 1:1

ЦСКА — "Краснодар" — 3:2

Хохлов уходит? А может всё-таки Кононов?

Кажется, у нас в чемпионате намечается первая отставка тренера. После поражения "Динамо" дома "Сочи" (2:3) главный тренер москвичей Дмитрий Хохлов на пресс-конференции на вопрос "Что ещё нужно сделать, чтобы он подал в отставку" ответил следующее:

— Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро вы всё узнаете.

Правда, до этого пользователи Сети и журналисты активно призывали уйти с поста Олега Кононова. "Спартак" в этом туре проиграл "Уфе", которая не нанесла ни одного удара в створ ворот. Всё дело в автоголе Николая Рассказова.

Теперь все гадают, кто уйдёт в отставку раньше Хохлов или Кононов...

Первое пенальти Смолова с ЧМ-2018

Фёдора Смолова до сих пор упрекают в промахе во время серии пенальти на ЧМ-2018 в матче против хорватов. Объективно говоря, не это решило исход встречи. Однако практически год форвард не подходил к 11-метровой отметке... Но в матче "Локомотив" — "Оренбург" он это сделал. И забил! Впервые с мундиаля.

Да и в целом "Локо" после трудной недели провёл неплохой матч в столь непривычное ранее время 11:30 (мск).

Негодование Дзюбы и лидерство "Зенита"

Цитата Шнура "В Питере — пять" стала для "Зенита" уже судьбоносной. Команда Семака обыграла "Рубин" именно с таким счётом. Правда, забили сине-бело-голубые ещё больше, но не всё засчитали. Особенно обидно было капитану сборной России Артёму Дзюбе, чьи два гола отменили. Грустное лицо форварда просто стало мемом дня.

Отметим и дубль Алексея Сутормина в ворота "Рубина", в котором он находился целых десять дней. История с его трансфером стала нашумевшей.

Матч тура

Матч ЦСКА — "Краснодар" ждали все любители футбола. На неделе в Лиге Европы обе команды крупно проиграли, пропустив по пять голов. Теперь же их ждала очная встреча, где было забито как раз пять мячей! Только не в одни ворота. Армейцы выиграли у "быков" со счётом 3:2.

Спасение от Глушакова

Хочется отметить и действия экс-капитана "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Дениса Глушакова. В матче с "Крыльями Советов" он, стоя в воротах, спас свою команду!

Чем ещё удивила РПЛ?

В этом туре сразу девять футболистов впервые отличились за свои новые команды, а четверо из них даже оформили дубли. Вот они:

Алексей Сутормин ("Зенит") — дубль

Георгий Мелкадзе ("Тамбов") — дубль

Сильвестр Игбун ("Динамо") — дубль

Маркус Берг ("Краснодар") — дубль

Роберт Бауэр ("Арсенал") — гол

Миха Мевля ("Сочи") — гол

Рафал Аугустыняк ("Урал") — гол

Филип Рогич ("Оренбург") — гол

Андрес Понсе ("Ахмат") — гол

Таким образом, после десяти туров мы имеем такую ситуацию в турнирной таблице с лидером "Зенитом".