Неймар тащит ПСЖ, а Бензема — "Реал". Обзор футбольного евротура

Восемь голов "Манчестер Сити" в АПЛ, провал "Барселоны" в Ла Лиге, подвиги Неймара в Лиге 1, победа "Интера" в миланском дерби и лидерство "Лейпцига" в Бундеслиге. Лайф — о главных событиях футбольного уик-энда в топовых европейских чемпионатах.

Англия. "Сити" забивает восемь голов, но не приближается к "Ливерпулю"

В главном матче английского тура "Челси" дома принимал "Ливерпуль" и смотрелся вполне уверенно в игре против действующего победителя Лиги чемпионов и лидера АПЛ. Однако два стандарта с пасами пяткой на партнёров сделали своё дело: "Ливерпуль" забил дважды и победил со счётом 2:1.

Уже дважды по ходу этого сезона терявший очки "Манчестер Сити" на этот раз был безжалостен по отношению к "Уотфорду". Подопечные Пепа Гвардиолы забили в ворота соперника восемь безответных голов. Правда, даже за такую сверхсокрушительную победу больше трёх очков не дают, так что "Ливерпуль" по-прежнему имеет пятиочковое преимущество в турнирной таблице.

А вот главный преследователь парочки "Сити" и "Ливерпуля" — это неожиданно "Лестер". "Лисы" в минувшем туре обыграли "Тоттенхэм", даже несмотря на чудо-гол Гарри Кейна.

Испания. "Барселона" продолжает падать, а Бензема спасает "Реал"

С "Барселоной" продолжают происходить удивительные и не очень приятные для каталонских болельщиков метаморфозы. Даже после возвращения Лионеля Месси команду всё ещё лихорадит. На этот раз сине-гранатовые не только проиграли "Гранаде" 0:2, но и пропустили эту команду вперёд в турнирной таблице.

К потере очков был близок и "Реал", но команду в очередной раз спас, возможно, один из самых недооценённых игроков в её истории — Карим Бензема. Французский нападающий забил головой и сделал результат: мадридцы выиграли у "Севильи" — прямых конкурентов по турнирной таблице.

А пока многолетние лидеры Ла Лиги страдают, в лидеры чемпионата неожиданно выбрался "Атлетик" из Бильбао. Вторым идёт "Реал", а на третье место вырвалась та сама "Гранада".

Франция. Неймар тащит ПСЖ, "Монако" всё ещё на дне

Главный трансферной сагой этого лета было возможное возвращение бразильца Неймара в "Барселону". Однако он всё же остался в Париже и номер явно не отбывает. Нападающий во втором матче подряд добыл для ПСЖ нужный результат. На этот раз в его активе решающий (и очень крутой) гол в ворота "Лиона", который позволил столичной команде остаться единоличным лидером чемпионата Франции.

А вот с противоположного полюса турнирной таблицы никак не может уйти "Монако". В этом туре команда Александра Головина сыграла вничью с "Реймсом" и осталась на 19-м месте. За шесть туров монегаски до сих пор не выиграли ни одного матча.

Италия. "Интер" выиграл миланское дерби, Роналду принёс победу "Ювентусу"

Некогда одно из главных противостояний футбольной Европы теперь превратилось в рядовой матч чемпионата Италии. Поскольку если "Интер" в этом сезоне при Антонио Конте, похоже, возрождается, то "Милан" по-прежнему остаётся середняком Серии А. В матче против соседей красно-чёрные безропотно уступили со счётом 2:0. "Интер" тем самым сохранил первое место в турнирной таблице.

Вторым же продолжает идти "Ювентус", который в этом туре обыграл "Верону" благодаря Криштиану Роналду, уверенно реализовавшему пенальти.

Германия. "Бавария" обходит "Боруссию"

В минувшем туре чемпионата Германии осечку дала дортмундская "Боруссия". В игре с "Айнтрахтом" "шмели" дважды вели в счёте, но удержать победу так и не сумели — 2:2.

А вот "Бавария" в своём фирменном стиле разделалась с "Кёльном" — 4:0 — и перешагнула через дортмундцев в турнирной таблице.

Но если в прошлом сезоне эти команды разыгрывали между собой чемпионство, то сейчас лидер чемпионата другой. Это "Лейпциг" — соперник "Зенита" по групповой стадии Лиги чемпионов, в гости к которому питерцы отправятся уже через месяц.