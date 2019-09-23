Неймар тащит ПСЖ, а Бензема — "Реал". Обзор футбольного евротура

Англия. "Сити" забивает восемь голов, но не приближается к "Ливерпулю"
В главном матче английского тура "Челси" дома принимал "Ливерпуль" и смотрелся вполне уверенно в игре против действующего победителя Лиги чемпионов и лидера АПЛ. Однако два стандарта с пасами пяткой на партнёров сделали своё дело: "Ливерпуль" забил дважды и победил со счётом 2:1.
Уже дважды по ходу этого сезона терявший очки "Манчестер Сити" на этот раз был безжалостен по отношению к "Уотфорду". Подопечные Пепа Гвардиолы забили в ворота соперника восемь безответных голов. Правда, даже за такую сверхсокрушительную победу больше трёх очков не дают, так что "Ливерпуль" по-прежнему имеет пятиочковое преимущество в турнирной таблице.
А вот главный преследователь парочки "Сити" и "Ливерпуля" — это неожиданно "Лестер". "Лисы" в минувшем туре обыграли "Тоттенхэм", даже несмотря на чудо-гол Гарри Кейна.
Испания. "Барселона" продолжает падать, а Бензема спасает "Реал"
С "Барселоной" продолжают происходить удивительные и не очень приятные для каталонских болельщиков метаморфозы. Даже после возвращения Лионеля Месси команду всё ещё лихорадит. На этот раз сине-гранатовые не только проиграли "Гранаде" 0:2, но и пропустили эту команду вперёд в турнирной таблице.
К потере очков был близок и "Реал", но команду в очередной раз спас, возможно, один из самых недооценённых игроков в её истории — Карим Бензема. Французский нападающий забил головой и сделал результат: мадридцы выиграли у "Севильи" — прямых конкурентов по турнирной таблице.
А пока многолетние лидеры Ла Лиги страдают, в лидеры чемпионата неожиданно выбрался "Атлетик" из Бильбао. Вторым идёт "Реал", а на третье место вырвалась та сама "Гранада".
Франция. Неймар тащит ПСЖ, "Монако" всё ещё на дне
Главный трансферной сагой этого лета было возможное возвращение бразильца Неймара в "Барселону". Однако он всё же остался в Париже и номер явно не отбывает. Нападающий во втором матче подряд добыл для ПСЖ нужный результат. На этот раз в его активе решающий (и очень крутой) гол в ворота "Лиона", который позволил столичной команде остаться единоличным лидером чемпионата Франции.
А вот с противоположного полюса турнирной таблицы никак не может уйти "Монако". В этом туре команда Александра Головина сыграла вничью с "Реймсом" и осталась на 19-м месте. За шесть туров монегаски до сих пор не выиграли ни одного матча.
Италия. "Интер" выиграл миланское дерби, Роналду принёс победу "Ювентусу"
Некогда одно из главных противостояний футбольной Европы теперь превратилось в рядовой матч чемпионата Италии. Поскольку если "Интер" в этом сезоне при Антонио Конте, похоже, возрождается, то "Милан" по-прежнему остаётся середняком Серии А. В матче против соседей красно-чёрные безропотно уступили со счётом 2:0. "Интер" тем самым сохранил первое место в турнирной таблице.
Вторым же продолжает идти "Ювентус", который в этом туре обыграл "Верону" благодаря Криштиану Роналду, уверенно реализовавшему пенальти.
Германия. "Бавария" обходит "Боруссию"
В минувшем туре чемпионата Германии осечку дала дортмундская "Боруссия". В игре с "Айнтрахтом" "шмели" дважды вели в счёте, но удержать победу так и не сумели — 2:2.
А вот "Бавария" в своём фирменном стиле разделалась с "Кёльном" — 4:0 — и перешагнула через дортмундцев в турнирной таблице.
Но если в прошлом сезоне эти команды разыгрывали между собой чемпионство, то сейчас лидер чемпионата другой. Это "Лейпциг" — соперник "Зенита" по групповой стадии Лиги чемпионов, в гости к которому питерцы отправятся уже через месяц.