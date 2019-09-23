"Динамо" сделало заявление относительно будущего Хохлова

На официальном сайте бело-голубых опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что ждать отставки главного тренера не стоит. Дмитрий Хохлов будет работать как минимум до зимнего трансферного окна.

После поражения "Сочи" главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признал, что у него ничего не получилось и призвал в ближайшее время ждать новостей. Все сразу же подумали об отставке. Уже сегодня на сайте клуба сделали заявление.

— В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтверждённой информации вокруг клуба считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов, — говорится в сообщении. — После матча с "Сочи" у всех было много негативных эмоций. Мы ещё раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями.

Также отмечается, что новички, которых приобрели в летнее трансферное окно, ещё не до конца адаптировались в команде, поэтому необходимо время.