Отец Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России

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Фото © Пресс-служба Книги рекордов России

Абдулманап Нурмагомедов удостоился такой чести за наибольшее количество воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко рассказал Лайфу, что вручение сертификата состоялось в день финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.

— Мы заранее встретились с Абдулманапом в Москве и спросили, хочет ли он попасть к нам в книгу рекордов. Мы предложили вариант с наибольшим количеством воспитанников, и ему идея понравилась. Затем эксперты всё проверили и подтвердили, что Абдулманап Магомедович Нурмагомедов является единственным в России тренером, который воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Он был очень рад, он впервые попал в Книгу рекордов России, — сказал Лайфу Коненко.

Отметим, что среди 18 чемпионов по самбо есть и его сын Хабиб, который выигрывал золото в 2009 и 2010 годах.

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