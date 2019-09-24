"В белых костюмах по грязи". Как прошёл первый футбольный матч в Петербурге

О первом футбольном матче в России стало известно из небольшой заметки в "Петербургском листке". И тогда в нашей стране даже не знали слова "футбол", поэтому назвали его просто — "Игра в ножной мяч". Состоялась она 24 сентября 1893 года на ипподроме, расположенном на Пионерской площади в Санкт-Петербурге, которая ранее называлась Семёновским плацем. Между заездами именно так решили развлечь публику.
Подробнее о действиях первых футболистов написали в газете "Петербургский листок".
— Господа спортсмены в белых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлёпались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Всё это время в публике стоял несмолкаемый смех.
24 сентября 1893 года в столице Российской империи,Петербурге,состоялся первый официальный футбольный матч страны pic.twitter.com/AkgWpoPZfD— Peterburgstory (@peterburgstory) September 24, 2015
Из статьи также известно, что участие принимали 20 человек, которые пытались загнать огромный шар ногами и головой, но не руками в ворота противников.
Из истории футбола известно, что в нашу страну этот вид спорта завезли англичане. И именно они тогда помогали развлекать публику на ипподроме. Конечно, речи не шло о каких-либо фиксированных правилах и даже о мяче, к которому мы привыкли.
Но всё же первый официальный футбольный матч состоялся на четыре года позже — в 1897 году — всё в том же Санкт-Петербурге на плацу Кадетского корпуса. К тому времени уже все знали, что такое футбол и как в него играть. В перерывах на заводах, в школах и в свободное время многие коротали время, играя в футбол.
Ещё несколько интересных фактов:
- Первая футбольная команда появилась при Петербургском кружке любителей спорта (КЛС) в 1897 году
- Тренировки проходили в клубе велосипедистов, которые, собственно, и создали свою футбольную команду
- Первый футбольный матч состоялся 12 октября 1897 года, где победу со счётом 6:0 одержала команда КЛС
- Уже в 1901 году состоялся первый в нашей истории чемпионат между командами