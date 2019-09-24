"В белых костюмах по грязи". Как прошёл первый футбольный матч в Петербурге

24 сентября 1893 года — это та дата, когда впервые в прессе появилось упоминание о футболе в нашей стране. Что это был за матч, если официальная встреча зафиксирована в 1897 году?

О первом футбольном матче в России стало известно из небольшой заметки в "Петербургском листке". И тогда в нашей стране даже не знали слова "футбол", поэтому назвали его просто — "Игра в ножной мяч". Состоялась она 24 сентября 1893 года на ипподроме, расположенном на Пионерской площади в Санкт-Петербурге, которая ранее называлась Семёновским плацем. Между заездами именно так решили развлечь публику.

Подробнее о действиях первых футболистов написали в газете "Петербургский листок".

— Господа спортсмены в белых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлёпались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Всё это время в публике стоял несмолкаемый смех.

24 сентября 1893 года в столице Российской империи,Петербурге,состоялся первый официальный футбольный матч страны pic.twitter.com/AkgWpoPZfD — Peterburgstory (@peterburgstory) September 24, 2015

Из статьи также известно, что участие принимали 20 человек, которые пытались загнать огромный шар ногами и головой, но не руками в ворота противников.

Из истории футбола известно, что в нашу страну этот вид спорта завезли англичане. И именно они тогда помогали развлекать публику на ипподроме. Конечно, речи не шло о каких-либо фиксированных правилах и даже о мяче, к которому мы привыкли.

Но всё же первый официальный футбольный матч состоялся на четыре года позже — в 1897 году — всё в том же Санкт-Петербурге на плацу Кадетского корпуса. К тому времени уже все знали, что такое футбол и как в него играть. В перерывах на заводах, в школах и в свободное время многие коротали время, играя в футбол.

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