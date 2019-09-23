ЦСКА во второй раз в сезоне обыграл СКА

Победителя матча определили послематчевые буллиты, в которых точнее оказались московские армейцы.

В матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА в Санкт-Петербурге оказался сильнее местного СКА — 3:2 Б.

В первом периоде команды обменялись голами. Максим Шалунов на девятой минуте встречи вывел гостей вперёд, первым успев на добивание после своего же броска — 0:1.

СКА спустя две минуты ответил точным попаданием Владимира Ткачёва — 1:1.

В начале второй двадцатиминутки Максим Шалунов оформил дубль, реализовав большинство после удаления Дмитрия Кагарлицкого — 1:2.

Но всё тот же Владимир Ткачёв забил второй гол петербуржцев в матче, вновь сделав счёт ничейным. Нападающий СКА после вбрасывания подобрал шайбу, смело пошёл с ней на пятак гостей и отправил снаряд между щитков Ильи Сорокина — 2:2.

В третьем периоде командам отличиться не удалось, хотя хозяева в конце встречи имели шикарную возможность, играя 5 на 3, но не сумели ею воспользоваться. Овертайм также победителя не выявил. А в послематчевых бросках точнее оказались армейцы из Москвы. Единственный реализованный буллит — на счёту Линдена Вея.

Победный буллит Линдена Вея 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/17bHL2rWY2 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) September 23, 2019

ЦСКА одерживает вторую победу в сезоне над одноклубниками и обгоняет питерцев по очкам, но остаётся позади в турнирной таблице, так как СКА — лидер своего дивизиона.

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