18-летний венгр "отобрал" у Месси премию за лучший гол сезона

84

Полузащитник "Дебрецена" Даниэль Жори стал обладателем премии имени своего соотечественника Ференца Пушкаша.

Полузащитник венгерского "Дебрецена" Даниэль Жори стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол сезона по версии ФИФА. В борьбе за трофей 18-летний футболист обошёл Лионеля Месси из "Барселоны" и Хуана Кинтеро из "Ривер Плейта".

Жори забил свой гол 16 февраля 2019 года, ударом практически с линии штрафной отправив мяч в ворота "Ференцвароша".

Примечательно, что Жори хоть и родился в Румынии, является представителем венгерского футбола, как и Ференц Пушкаш, в честь которого и была названа премия за самый красивый гол сезона. Таким образом, Жори стал первым представителем этой страны, которому удалось выиграть почётную награду.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×