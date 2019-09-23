Роналду о награде Месси: После ночи всегда наступает рассвет

Португалец запостил в "Инстаграме" мотивационную цитату сразу после вручения премии ФИФА.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду проигнорировал церемонию вручения наград FIFA The Best, хотя вошёл в команду года и был номинантом на главную премию лучшему игроку сезона. Более того, в этот раз мероприятие проходило в Милане — всего в паре часов езды от Турина, где живёт португалец.

Однако Роналду так и не появился на церемонии, а сразу после того, как премию вручили Лионелю Месси, запостил в Инстаграм фотографию самого себя с книгой, сопроводив снимок мотивационной речью.

— Терпение и настойчивость — это две характеристики, которые отличают профессионала от любителя. Всё, что сегодня кажется великим, начиналось с малого. Вы не можете сделать всё, но сделайте всё, что можете, чтобы превратить ваши мечты в реальность. И не забывайте о том, что после ночи всегда наступает рассвет, — написал Роналду.

Напомним, что Месси выиграл награду лучшему футболисту года, Юрген Клопп был признан лучшим тренером сезона, а Даниэль Жори взял приз за самый красивый гол.