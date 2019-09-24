"Локомотив" отправил в отставку канадца Мактавиша

Исполнять обязанности главного тренера ярославского клуба будет 51-летний спортивный директор "Локомотива" Александр Ардашев.

Ярославский "Локомотив" отправил в отставку главного тренера команды канадца Крейга Мактавиша, сообщает официальный сайт железнодорожников.

— "Локомотив" сообщает о том, что старший тренер Крэйг Мактавиш освобождён от занимаемой должности. Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор ХК "Локомотив" Александр Ардашев, — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Мактавиш возглавил "Локомотив" в это межсезонье, сменив на посту Дмитрия Квартального. Под руководством канадца ярославцы потерпели пять поражений в восьми матчах и с шестью набранными очками занимают предпоследнее — одиннадцатое — место в Западной конференции.

Александр Ардашев в качестве тренера работал с фарм-клубом "Локомотива" и клубами Высшей хоккейной лиги.