Месси против ван Дейка. Кто выиграет "Золотой мяч"?

Церемония вручения наград ФИФА, кажется, окончательно расставила все точки над i в вопросе, кто же выиграет "Золотой мяч". В последние 12 лет именно обладатель приза Международной федерации футбола затем получает и главную индивидуальную футбольную награду — журнала France Football. Кажется, что Роналду и ван Дейк всё-таки окажутся в пролёте, хотя голландец и выиграл приз УЕФА. Но всё ли так просто?

После церемонии вручения награды ФИФА The Best FIFA Football Awards 2019 стало ясно одно: Криштиану Роналду точно пролетает мимо индивидуальных наград в этом году. Португалец обычно игнорирует пафосные мероприятия, если знает, что не получит главного приза. В этот раз так и случилось: в оперном театре "Ла Скала" Роналду не появился, хотя от Турина до Милана всего пара часов езды на автомобиле. При этом Криштиану настолько расстроился, что сразу после оглашения победителя выложил в соцсети отрешённое фото с пафосной "пацанской" цитатой.

— Терпение и настойчивость — это две характеристики, которые отличают профессионала от любителя. Всё, что сегодня кажется великим, начиналось с малого. Вы не можете сделать всё, но сделайте всё, что можете, чтобы превратить ваши мечты в реальность. И не забывайте о том, что после ночи всегда наступает рассвет, — написал Роналду.

Это значит, что милые приглашения на ужин во время церемония УЕФА — больше игра на публику. Ведь на самом деле Роналду даже в 34 года всё ещё голоден до наград и, как мальчишка, обижается, когда их вручают не ему.

В этот раз главный приз ФИФА получил Лионель Месси — в рекордный шестой раз. И поспорить с этим трудно: в минувшем сезоне аргентинец выдал очередной сумасшедший индивидуальный перформанс: 51 мяч в 50 матчах — космос для любого другого футболиста, но норма для Месси.

Значит ли это, что и "Золотой мяч" журнала France Football — главный индивидуальный приз в мировом футболе — тоже получит Месси? Почти наверняка — да. С 2010 по 2015 год награды французского издания и Международной федерации футбола вообще была совмещённой. А за те годы, что они существуют самостоятельно, связь тоже прослеживается: кто получает приз ФИФА, тот затем и выигрывает "Золотой мяч".

В последний раз разночтение случилось аж в далёком 2004 году, когда награду ФИФА выиграл Роналдиньо, а "Золотой мяч" — Андрей Шевченко. Это было ещё до эпохи Месси и Роналду, а в последние 15 лет всё невероятно стабильно. Значит, "Золотой мяч", который станет для Месси уже шестым и позволит ему опередить Роналду, уже в руках аргентинца?

На самом деле не всё так просто. ФИФА уже показала, кто сколько баллов набрал во время голосования. Оно проходит в четыре этапа: лучшего выбирают капитаны сборных, тренеры, болельщики и журналисты. Месси признали самым-самым три первые категории, а вот представители медиа отправили на первую ступень пьедестала Вирджила ван Дейка.

И вот тут как раз самое интересное: если детально вглядываться в итоги голосования, то можно обнаружить, что отрыв Месси от ван Дейка совсем мизерный, а во-вторых, "Золотой мяч" — это как раз премия журналистов, которую учредил журнал France Football в далёком 1956 году.

Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то кажется, что преимущество уже у ван Дейка. Хотя в последние годы награду УЕФА получали Франк Рибери, Андрес Иньеста и Диего Милито, но до "Золотого мяча" это им добраться не помогало — в те годы приз неизменно забирали Месси и Роналду.

̶C̶a̶l̶m̶ Cool as you like 🏆🏆



Van Dijk 👏👏👏#UCLdraw pic.twitter.com/Letdy1RVzV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2019

Сейчас, несмотря на суперперформанс от Месси, кажется, что его шансы на очередной трофей не так и велики, потому что голы голами, но в Лиге чемпионов его подвигов очень не хватало "Барселоне", уступившей в полуфинале как раз "Ливерпулю" во главе с Вирджилом ван Дейком, который не только поднял затем трофей над головой, но и не позволил ни одному форварду себя обыграть на протяжении всего сезона. Кто же в итоге возьмёт "Золотой мяч": защитник — впервые с 2006 года или снова Месси — впервые с 2015-го?