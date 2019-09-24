Баста представил гимн футбольного клуба СКА

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди! Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА Ростов. #ЯМЫСКАРОСТОВ #ФКСКАРАЗИНАВСЕГДА #1937ЛЕГЕНДА
— Этот трек посвящается легендарному СКА ("Ростов-на-Дону"). Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди, — написал Баста.
Также он отметил, что все средства, которые будут реализованы от его нового трека, будут направлены на развитие детской школы СКА.