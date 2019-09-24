Баста представил гимн футбольного клуба СКА

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Василий Вакуленко опубликовал на своей странице в "Инстаграме" песню, которая станет официальным гимном возрождающегося клуба из его родного Ростова-на-Дону.
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Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди! Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА Ростов. #ЯМЫСКАРОСТОВ #ФКСКАРАЗИНАВСЕГДА #1937ЛЕГЕНДА

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

— Этот трек посвящается легендарному СКА ("Ростов-на-Дону"). Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди, — написал Баста.

Также он отметил, что все средства, которые будут реализованы от его нового трека, будут направлены на развитие детской школы СКА.

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