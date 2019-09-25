Финал ЛЧ снова в России. Почему Питер — идеальное место для большого футбола

Санкт-Петербург выбран в качестве города для проведения финала Лиги чемпионов 2021 года. Это второй случай, когда главный матч важнейшего клубного футбольного турнира Старого Света пройдёт на территории России после матча в "Лужниках" в 2008 году. И это решение УЕФА кажется максимально логичным, потому что Питер буквально живёт и дышит футболом.

Россия — футбольная страна

Если у кого-то и были сомнения в этом тезисе, то чемпионат мира 2018 года их окончательно развеял. Даже самые скептично настроенные англичане убедились, что в России футбол не только очень любят, но и играть в него умеют. Это показала (и продолжает это делать) и национальная сборная, и российские футбольные клубы. И недавние громкие поражения ЦСКА и "Краснодара" смущать не должны: те же армейцы в 2005 году и "Зенит" в 2008-м выигрывали Кубок УЕФА, а у того же швейцарского "Базеля" таких достижений за всю 125-летнюю историю в активе нет.

Немаловажен и вопрос организации: ЧМ-2018, несмотря на уйму провокаций, запомнился именно как настоящий праздник футбола для болельщиков, а не как бойня на Евро-2016. Сам факт того, что финал ЛЧ отдают России, — это факт большого признания европейским сообществом, причём не только футбольным.

Настало время Питера

Для России это будет третий еврокубковый финал и второй финал непосредственно Лиги чемпионов. Прежде такие события доверяли только московским "Лужникам": в 1999 году итальянская "Парма" выиграла у французского "Марселя" Кубок УЕФА, а в 2008 году "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в английском финале ЛЧ.

Теперь эстафету подхватывает Санкт-Петербург — второй по величине город страны, но по футбольной значимости во многом превосходящий Москву. Стоит вспомнить хотя бы тот факт, что действующий чемпион страны по футболу — это как раз-таки питерский "Зенит".

Кроме того, к 2020 году город будет в тонусе. В 2018 году здесь отгремели матчи чемпионата мира, в 2019 году "Зенит" привёз в город Лигу чемпионов, в 2020 году в Северной столице пройдут ещё и матчи чемпионата Европы. Так что финал ЛЧ по сути станет очень масштабным завершением четырёхгодовой фазы больших футбольных праздников в городе. А "Зенит" наверняка сделает всё, чтобы продлить их своими выступлениями на европейской арене на как можно больший срок.

"Газпром-арена" заслужила

Новый стадион "Зенита" — самая многострадальная футбольная арена России. Она строилась с кучей шуток про бакланов и вечные сроки, но когда стадион ввели в эксплуатацию, об этом резко забыли. Потому что арена действительно получилась внушительной. Во-первых, она большая, современная, но при этом комфортная для зрителей. Во-вторых, она оборудована раздвижной крышей, что в мире есть далеко не везде. В-третьих, это с большим отрывом самый заполняемый стадион страны, почти регулярно собирающий по 60 тысяч на матчах "Зенита".

Финал Лиги чемпионов.

29 мая 2021 года.

"Газпром-арена", Санкт-Петербург, Россия.