"Амур" переиграл "Адмирал", одержав первую победу в сезоне

"Тигры" прервали девятиматчевую безвыигрышную серию, забросив победную шайбу на последней минуте матча.

Хабаровский "Амур" добился первой победы в нынешнем сезоне, переиграв дома команду "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

К началу третьего игрового отрезка "Амур" повёл в две шайбы. По разу в каждом из периодов отличились Вячеслав Ушенин и Александр Горшков.

"Моряки" сумели отыграться в третьем периоде. Сначала Маркус Юнг реализовал большинство команды "Адмирал", а спустя две минуты Константин Глазачев в равных составах сделал счёт ничейным — 2:2.

И всё-таки "Амуру" было суждено отпраздновать первую победу в нынешнем регулярном чемпионате. Нападающий "тигров" Валерий Васильев на последней минуте основного времени матча реализовал двойное численное преимущество своей команды — 3:2. "Амур" вырывает победу у принципиального соперника и прерывает серию из девяти поражений кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20.

"Амур" (Хабаровск) — "Адмирал" (Владивосток) — 3:2 (1:0; 1:0; 1:2).