Ещё один Шумахер дебютирует на трассе в Сочи

Легендарная гоночная фамилия Шумахер будет представлена во время гоночного уик-энда в Сочи (26–29 сентября) в двойном экземпляре. К выступающему в "Формуле-2" Мику добавится его двоюродный брат Дэвид, для которого в Сочи состоится дебют в "Формуле-3".
Remember the name...— Formula 3 (@FIAFormula3) September 24, 2019
David Schumacher joins @CamposRacing for the season finale in Sochi 👉 https://t.co/PEdDlMdH5T#RussianGP 🇷🇺 #F3 pic.twitter.com/zKOlxgmvr6
20-летний Мик — сын легендарного семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера и чемпион европейской "Формулы-3". 17-летний Дэвид — сын другого известного гонщика "Формулы-1" Ральфа Шумахера и вице-чемпион "Формулы-4".