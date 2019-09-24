"Спартак" дома проиграл "Салавату Юлаеву"

Подопечные Олега Знарка в ходе матча вели в две шайбы, но не смогли удержать комфортное для себя преимущество.

Московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду уступил "Салавату Юлаеву" — 2:4.

В игре против уфимского клуба на тренерский мостик красно-белых после дополнительного медицинского обследования, связанного с недавно перенесённой пневмонией, вернулся главный тренер команды Олег Знарок, пропускавший выездную серию своей команды.

Спартаковцы открыли счёт на четвёртой минуте второго периода. Чешский нападающий москвичей Робин Ганзл наказал уфимцев за удаление Александра Кадейкина — 1:0.

Через две минуты красно-белым удалось закрепить преимущество: Денис Кокарев прорвался по правому флангу и выдал пас на накатившегося на ворота Юхи Метсолы Евгения Кулика, которому не составило труда замкнуть передачу партнёра — 2:0.

Уфимцы под занавес второго периода сумели отыграть один гол. И вновь не обошлось без удаления: спартаковец Каспар Даугавиньш за задержку клюшкой поехал отдыхать на две минуты, чем и воспользовался Никита Сошников, хорошо поработав на пятаке спартаковского голкипера Павла Хомченко — 2:1.

В начале третьего отрезка игры "Салават" счёт сравнял: Линус Умарк рикошетом отправил шайбу в ворота спартаковцев — 2:2. А ещё через пять минут Филипу Ларсену удался точный бросок с острого угла, и вот уже уфимцы вышли вперёд — 3:2.

Спартаковцы пытались спасти игру, но шайба Владимира Жаркова в пустые ворота хозяев льда за полторы минуты до финальной сирены перечеркнула все надежды москвичей на овертайм.

4:2 — "Салават Юлаев" одерживает трудную волевую победу в первом матче выездной серии.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20

"Спартак" — "Салават Юлаев" — 2:4

"Витязь" — "Автомобилист" — 1:0 ОТ

"Торпедо" — "Динамо" Мн — 4:3 ОТ