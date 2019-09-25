Панарин оформил первый дубль за "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" в "Мэдисон-сквер-гарден" со счётом 3:1 победил "Нью-Йорк Айлендерс" в предсезонном матче НХЛ.

Счёт в игре был открыт на старте второго периода 19-летним российским нападающим ХК "Рейнджерс" Виталием Кравцовым, для которого эта шайба стала первой в составе нью-йоркского клуба.

Already cellying like a vet.



Kravvy's first 🚨 of the preseason: pic.twitter.com/8YLiICeMfY — New York Rangers (@NYRangers) September 25, 2019

На экваторе того же периода Артемий Панарин с великолепной передачи Павла Бучневича сделал счёт 2:0 в пользу синерубашечников.

Форвард островитян Джордан Эберле в заключительном игровом отрезке сумел отыграть одну шайбу, но за 15 секунд до финальной сирены Артемий Панарин снял все вопросы касаемо победителя этого матча, отправив шайбу в пустые ворота ХК "Айлендерс", попутно оформив первый дубль за копов, — 3:1.

Отметим, что российский голкипер ХК "Рейнджерс" Александр Георгиев во втором периоде сменил в воротах своего напарника — шведа Хенрика Лундквиста. За 30 минут и 12 секунд, проведённых на площадке, Георгиев отразил 16 из 17 бросков. Вратарь ХК "Айлендерс" Семён Варламов участия в матче не принимал.

НХЛ. Предсезонный матч

"Нью-Йорк Рейнджерс" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 3:1 (0:0; 2:0;1:1)