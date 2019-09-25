"Маленький принц из России". Как Франция боготворит Головина

В последние годы Александр Головин — одна из главных звёзд нашего футбола. И даже несмотря на то, что "Монако" переживает не лучшие времена, Саша пытается там "зажигать". На этот раз у него всё получилось лучшим образом.
После матча седьмого тура Лиги 1, где "Монако" одержало первую победу в чемпионате, про Головина написали, без преувеличений, все СМИ Франции.
L'OGC Nice relance l'AS Monaco. Une soirée à oublier !— Nice-Matin (@Nice_Matin) September 24, 2019
👉 https://t.co/Y4UbU44t3d pic.twitter.com/lOuIIAHmOu
Его называли блестящим.
Отдельная похвала его ждала от одного из лучших спортивных изданий в мире — L'Equipe. Он попал на главную обложку со словами "Русская магия".
Voici la une du journal L'Équipe ce mercredi 25 septembre.— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2019
📰 Le journal > https://t.co/bot2HnUveB
📱 La numérique > https://t.co/xQsqBkMKLa pic.twitter.com/utKWme5afs
А также издание поблагодарило его по-русски.
Ещё одно СМИ назвало Головина маленьким принцем. Ведь он сейчас живёт в княжестве. Хоть и в карликовом....
Свежая пресса! Официально! Головин маленький принц! 👑✨ pic.twitter.com/sJsKBHBnC4— ANDNEVER (@notnow_nottoday) September 25, 2019
Благодарность Головин получил и от руководства клуба сразу после матча.
Ça fait du bien 😀 A samedi pour #ASMSB29 ! pic.twitter.com/TVL0tiK741— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 24, 2019
Надеемся, что это придаст уверенности Головину и он будет "тащить" свой клуб и дальше. Удачи, Саша!