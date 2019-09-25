"Маленький принц из России". Как Франция боготворит Головина

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Фото © Официальный сайт ФК "Монако"

"Монако" одержало первую победу в чемпионате Франции благодаря дублю и результативной передаче Александра Головина. С утра имя игрока сборной России пестрит во всех иностранных СМИ. Что писали о нём, читайте в нашем материале.

В последние годы Александр Головин — одна из главных звёзд нашего футбола. И даже несмотря на то, что "Монако" переживает не лучшие времена, Саша пытается там "зажигать". На этот раз у него всё получилось лучшим образом.

После матча седьмого тура Лиги 1, где "Монако" одержало первую победу в чемпионате, про Головина написали, без преувеличений, все СМИ Франции.

Его называли блестящим.

<p>© <a href="https://sports.orange.fr/football/ligue-1/debrief/l1-etincelant-contre-nice-aleksandr-golovin-porte-monaco-vers-un-premier-succes-CNT000001jt0Xt.html" target="_blank">Sports.orange.fr</a></p>

Отдельная похвала его ждала от одного из лучших спортивных изданий в мире — L'Equipe. Он попал на главную обложку со словами "Русская магия".

А также издание поблагодарило его по-русски.

<p>© <a href="https://www.lequipe.fr/" target="_blank">Lequipe.fr</a></p>

Ещё одно СМИ назвало Головина маленьким принцем. Ведь он сейчас живёт в княжестве. Хоть и в карликовом....

Благодарность Головин получил и от руководства клуба сразу после матча.

Надеемся, что это придаст уверенности Головину и он будет "тащить" свой клуб и дальше. Удачи, Саша!

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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