"Маленький принц из России". Как Франция боготворит Головина

"Монако" одержало первую победу в чемпионате Франции благодаря дублю и результативной передаче Александра Головина. С утра имя игрока сборной России пестрит во всех иностранных СМИ. Что писали о нём, читайте в нашем материале.

В последние годы Александр Головин — одна из главных звёзд нашего футбола. И даже несмотря на то, что "Монако" переживает не лучшие времена, Саша пытается там "зажигать". На этот раз у него всё получилось лучшим образом.

После матча седьмого тура Лиги 1, где "Монако" одержало первую победу в чемпионате, про Головина написали, без преувеличений, все СМИ Франции.

Его называли блестящим.

Отдельная похвала его ждала от одного из лучших спортивных изданий в мире — L'Equipe. Он попал на главную обложку со словами "Русская магия".

Voici la une du journal L'Équipe ce mercredi 25 septembre.



📰 Le journal > https://t.co/bot2HnUveB

📱 La numérique > https://t.co/xQsqBkMKLa pic.twitter.com/utKWme5afs — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2019

А также издание поблагодарило его по-русски.

Ещё одно СМИ назвало Головина маленьким принцем. Ведь он сейчас живёт в княжестве. Хоть и в карликовом....

Благодарность Головин получил и от руководства клуба сразу после матча.

Ça fait du bien 😀 A samedi pour #ASMSB29 ! pic.twitter.com/TVL0tiK741 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 24, 2019

Надеемся, что это придаст уверенности Головину и он будет "тащить" свой клуб и дальше. Удачи, Саша!