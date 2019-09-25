Фёдор Емельяненко впервые с 2016 года проведёт бой в России

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Фото © AP Photo / Jeff Chiu

Прославленного российского спортсмена ждут на одном из мероприятий известного промоушена.

Ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в ближайшее время может провести бой на родине. 42-летний спортсмен должен выступить на одном из турниров организации Bellator, который пройдёт в России.

Россия — уникальная для нас территория. У нас есть несколько предложений по работе. Фёдор проведёт бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России, — сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Последний раз Емельяненко дрался в России в 2016 году на турнире Fight Nights Global 50, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда Последний Император победил бразильца Фабио Мальдонадо.

Ранее сообщалось, что Емельяненко начнёт прощальное турне в Японии. 28 сентября спортсмену исполнится 43 года.

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