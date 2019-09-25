Фёдор Емельяненко впервые с 2016 года проведёт бой в России

Прославленного российского спортсмена ждут на одном из мероприятий известного промоушена.

Ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в ближайшее время может провести бой на родине. 42-летний спортсмен должен выступить на одном из турниров организации Bellator, который пройдёт в России.

— Россия — уникальная для нас территория. У нас есть несколько предложений по работе. Фёдор проведёт бой в России, и это будет совпадать с запуском турниров Bellator в России, — сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

Russia is an interesting territory. We have several offers on the table. I do think Fedor will fight in Russia and that will coincide with the Bellator launch. https://t.co/sNOjycZPVO — Scott Coker (@ScottCoker) September 24, 2019

Последний раз Емельяненко дрался в России в 2016 году на турнире Fight Nights Global 50, который проходил в Санкт-Петербурге. Тогда Последний Император победил бразильца Фабио Мальдонадо.

Ранее сообщалось, что Емельяненко начнёт прощальное турне в Японии. 28 сентября спортсмену исполнится 43 года.