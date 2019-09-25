Фанаты провинциального клуба выбежали на поле после победы над финалистом ЛЧ

В розыгрыше Кубка лиги случилась громкая сенсация: "Тоттенхэм" неожиданно вылетел.

У "Тоттенхэма", который ещё весной играл в финале Лиги чемпионов, в новом сезоне явные проблемы, причём не только в чемпионате страны. "Шпоры" в матче Кубка английской лиги неожиданно для всех не смогли справиться со скромным "Колчестером", который выступает в четвёртом по силе дивизионе Англии.

Провинциальная команда из города с населением в 120 тысяч человек сумела не пропустить голов от именитого соперника в основное и дополнительное время, а в серии пенальти "Колчестеру" повезло больше. Маленький клуб выиграл в послематчевой рулетке со счётом 4:3, и на поле началось настоящее безумие: фанаты выбежали на газон праздновать победу.

The scenes at Colchester United 😍 #ColU pic.twitter.com/L99fhvN3c9 — Colchester United FC (@ColU_Official) September 24, 2019

"Тоттенхэм" не проигрывал настолько слабым командам в кубковых соревнованиях с сезона 2005/06.

Подобные сенсации вполне могут случиться уже сегодня на российских полях, где проходят матчи 1/16 финала Кубка России.