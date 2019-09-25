Кудряшов может провести свой второй бой в ММА против экс-бойца UFС

12 октября станет дебютом в организации Fight Nights Global российского боксёра-профессионала, экс-чемпиона мира по версии WBC Silver Дмитрия Кудряшова и экс-бойца UFC из Калининграда Дмитрия Смолякова. По нашим данным, в случае успешно проведённых поединков оба бойца столкнутся между собой на одном из следующих ивентов FNG в 2019 году.

Мастер спорта по боксу и рукопашному бою из Волгодонска Дмитрий Кудряшов провёл в любительском боксе 150 поединков, одержав победы в 138 из них. В профи у Русской Кувалды 26 боев — 23 победы (23 нокаутом). Кудряшов — стопроцентный финишёр, обладающий нокаутирующим ударом с обеих рук.

Соперником россиянина 12 октября в рамках главного события Fight Nights Global 94 в Москве станет топовый представитель кикбоксинга, чемпион Европы и мира по К-1 из Латвии Артур Горлов. В профессиональном кикбоксинге прибалтиец провёл 27 поединков, одержав победы в 22 из них (10 нокаутом). Также Артур успешно пробует себя и в профессиональном боксе, проведя в ринге пять победных поединков.

Соперником Дмитрия Смолякова (9-3-0) станет 46-летний Максим Новосёлов (9-2-1), негласно носящий статус фрик-бойца. Несмотря на возраст и отсутствие в резюме практики в UFC, Новосёлов имеет не меньшие шансы на победу, чем его более молодой соперник. Совсем недавно интернет-аудитория смешанных единоборств находилась в ожидании суперфрик-боя между Максом и Вячеславом Дациком, но Рыжий Тарзан попросту не дошёл до этого сражения...

Следует отметить, что вояж Смолякова в сильнейшую лигу мира обернулся для калининградца полнейшим провалом — Дмитрий не просто проиграл все три боя в UFC, но и вынудил президента организации Дэйна Уайта задаться прилюдно вопросом: "Кого побеждал Смоляков? Кто эти девять человек? Хотел бы я их увидеть..."

По нашим данным, в случае побед Кудряшова и Смолякова организация Fight Nights Global планирует свести между собой этих бойцов на декабрьском ивенте.

И этот поединок действительно может вызвать интерес как у боксёрской публики, так и у любителей смешанных единоборств, ведь в нём могут сойтись ярко выраженные представители двух противоположных направлений в спорте: бокса и борьбы. Как в старые добрые 90-е...