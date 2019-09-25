Мама Дзагоева перед матчем ЦСКА с "Аланией" почеканила мяч

Бывший футболист, а ныне комментатор Первого канала и блогер Евгений Савин приехал в гости к семье Алана Дзагоева в Северную Осетию. Там он познакомился с его мамой. Также Савин опубликовал в своём инстаграме видео, как она чеканит мяч.
— Подтверждение, что Северная Осетия — это маленькая Бразилия, — так подписал он видео с мамой Дзагоева.
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Оказывается, у мамы Алана Дзагоева есть традиция: делать пироги для ЦСКА ( вручают главному тренеру ), когда они прилетают во Владикавказ. Коуч @leonid.slutsky, вы и тут нахаляву поточили 😂😂😂🔫🏆🏟 ⠀ На втором слайде подтверждение, что Северная Осетия - это маленькая Бразилия 🔥 #КраСава #АланияЦска
Матч "Алания" — ЦСКА состоится сегодня в 18:00 (мск).