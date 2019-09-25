Мама Дзагоева перед матчем ЦСКА с "Аланией" почеканила мяч

Сегодня во Владикавказе московский ЦСКА сыграет с местной "Аланией" в Кубке России. Популярный блогер Евгений Савин отправился в Северную Осетию, где и познакомился с мамой футболиста Алана Дзагоева.

Бывший футболист, а ныне комментатор Первого канала и блогер Евгений Савин приехал в гости к семье Алана Дзагоева в Северную Осетию. Там он познакомился с его мамой. Также Савин опубликовал в своём инстаграме видео, как она чеканит мяч.

— Подтверждение, что Северная Осетия — это маленькая Бразилия, — так подписал он видео с мамой Дзагоева.

Матч "Алания" — ЦСКА состоится сегодня в 18:00 (мск).