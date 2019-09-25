Арбитр за минуту показал сразу четыре жёлтые карточки игрокам "Динамо"

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Подопечные Дмитрия Хохлова продолжают терпеть неудачи. На этот раз они вылетели из Кубка России, проиграв во Владивостоке "Лучу".

Исход матча "Луч" — "Динамо" решил всего один гол на 20-й минуте встречи, который забил игрок хозяев поля Кирилл Марущак.

Эмоциональным получился эпизод в самой концовке матча, когда игрок "Луча" сбил в штрафной Сильвестра Игбуна, но главный арбитр матча проигнорировал это. Сразу несколько динамовцев подбежали к нему получить объяснения, казалось, вот-вот начнётся драка. Судья в ответ показал сразу четыре жёлтые карточки — Игбуну, Каборе, Панченко и Шейдаеву.

Кубок России. 1/16 финала

"Луч" — "Динамо" — 1:0

Голы: Марущак 20' (1:0)

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