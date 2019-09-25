"Барыс" нанёс "Металлургу" восьмое поражение на старте сезона

"Сталевары" на домашней площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграли казахстанскому "Барысу" — 1:3.

Магнитогорский "Металлург" никак не может преодолеть полосу неудач, которая преследует команду со старта регулярного чемпионата КХЛ. Не помогла "сталеварам" и смена главного тренера. У нового наставника Ильи Воробьёва пока не получается вывести "лис" из кризисной ситуации. Как признался сам специалист, команда оказалась совершенно не готова физически и её нужно встряхнуть. Однако под руководством Воробьёва "Металлург" провёл уже семь игр, в которых одержал всего лишь одну победу.

Вот и в сегодняшнем матче "лисы" вновь уступили, пропустив две решающие шайбы в третьем периоде в течение одной минуты. Тут действительно задумаешься о физической составляющей команды.

Единственную шайбу в составе "Металлурга" забросил 18-летний Павел Дорофеев, в начале второго периода сравняв счёт, — 1:1. Стоит отметить, что гол у нападающего получился что надо.

У "Барыса" точными попаданиями отметились Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Корбэн Найт.

Это поражение оставило "Металлург" с пятью набранными очками на предпоследнем месте в Восточной конференции. Для "Барыса" победа над магнитогорцами стала третьей кряду, которая позволила казахстанцам набрать 12 очков и подняться на пятую позицию в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20