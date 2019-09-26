"Локомотив" сенсационно выбыл из Кубка России

Самый успешный клуб Кубка России проиграл в Калининграде местной "Балтике" в матче 1/16 финала.

Начал "Локомотив" очень уверенно, но счёт был открыт лишь на 31-й минуте встречи благодаря усилиям Эдера.

Второй тайм полностью остался за "Балтикой". Хозяева поля без проблем справились с железнодорожниками, которые были представлены в основном игроками молодёжной команды и "Казанки". Как следствие, за 15 минут до конца встречи Ян Казаев сравнял счёт — 1:1.

Больше голов в основное время забито не было, не помогли командам и два дополнительных тайма. Исход матча решился по серии пенальти, где удача повернулась стороной к калининградцам. "Локомотив", который многие называют кубковой командой, покидает турнир. А вот "Балтика" теперь попадает на "Торпедо" Сергея Игнашевича.

Ранее в следующую стадию турнира пробились петербургский "Зенит", московские команды "Спартак" и ЦСКА. Столичное "Динамо" же вылетело из Кубка.

Кубок России. 1/16 финала

"Балтика" — "Локомотив" — 1:1 (основное время), 2:1 (с.п.)

Голы: Эдер 31' (1:0), Казаев 75' (1:1).