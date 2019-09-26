"Локомотив" сенсационно выбыл из Кубка России

Начал "Локомотив" очень уверенно, но счёт был открыт лишь на 31-й минуте встречи благодаря усилиям Эдера.
⚽ Эдер низом пробил в угол ворот Бориско и вывел железнодорожников вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
📺 #БалтикаЛокомотив на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/2WFxydXSVW
Второй тайм полностью остался за "Балтикой". Хозяева поля без проблем справились с железнодорожниками, которые были представлены в основном игроками молодёжной команды и "Казанки". Как следствие, за 15 минут до конца встречи Ян Казаев сравнял счёт — 1:1.
⚽ Гол Яна Казаева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2019
📺 Смотрите #БалтикаЛокомотив прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
📱 «Матч! Клуб»
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/5zb3KXvZdh
Больше голов в основное время забито не было, не помогли командам и два дополнительных тайма. Исход матча решился по серии пенальти, где удача повернулась стороной к калининградцам. "Локомотив", который многие называют кубковой командой, покидает турнир. А вот "Балтика" теперь попадает на "Торпедо" Сергея Игнашевича.
Ранее в следующую стадию турнира пробились петербургский "Зенит", московские команды "Спартак" и ЦСКА. Столичное "Динамо" же вылетело из Кубка.
Кубок России. 1/16 финала
"Балтика" — "Локомотив" — 1:1 (основное время), 2:1 (с.п.)
Голы: Эдер 31' (1:0), Казаев 75' (1:1).