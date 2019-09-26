Золотая молодёжь. Почему СКА — главный претендент на Кубок Гагарина

Последнее армейское дерби показало, что обладателю Кубка Гагарина — ЦСКА — придётся серьёзно потрудиться, чтобы отстоять свой завоёванный титул в этом сезоне.

СКА против ЦСКА — это, пожалуй, главная вывеска в Континентальной хоккейной лиге на сегодняшний день. Конечно, есть ещё много принципиальных противостояний в отечественном хоккее, таких как "зелёное дерби", к примеру, с участием "Ак Барса" и "Салавата Юлаева", но именно армейцы двух столиц задают сейчас тон в КХЛ. Причём приятно удивляет в армейской паре именно СКА. Казалось бы, петербуржцы потеряли в межсезонье свою главную звёздочку — Никиту Гусева, — но вот сыграно уже десять матчей регулярного чемпионата, а мы эту потерю как-то даже и не заметили. А по самой игре СКА даже интереснее смотрится, чем в прошлом сезоне.

Изменения в санкт-петербургском клубе произошли не только в рядах игроков. На тренерском мостике Илью Воробьёва сменил Алексей Кудашов, что также не могло не сказаться на игре армейцев. Но главное в успехе клуба с берегов Невы — это правильная работа всей организации СКА: от молодёжки до главной команды. Роман Ротенберг выстроил в клубе вертикаль от ВХЛ до КХЛ, и результаты этого процесса видны уже сейчас.

Армейские коллективы встретились в этом регулярном чемпионате во второй раз. И если в первом матче ЦСКА переиграл своих одноклубников с уверенной разницей в счёте (3:0), то во втором поединке ближе к успеху были уже петербуржцы, хоть и проиграли по буллитам (2:3). Во время просмотра матча не покидало ощущение, что тренерский штаб СКА нашёл противоядие против системной игры команды Игоря Никитина, и только отличная игра вратаря ЦСКА Ильи Сорокина не позволила питерцем добыть победу в концовке матча. Да, ЦСКА в итоге выиграл по буллитам, но всем хоккейным болельщикам хорошо известно, что послематчевые броски — это, скорее, лотерея. И кто даст гарантии, что в следующем матче между командами, если дело дойдёт до буллитов, удачливее не будут хоккеисты СКА?

В хоккее не бывает мелочей, и, чтобы наравне биться с таким мощным ЦСКА, нужно прибавлять во всех компонентах, что и продемонстрировали хоккеисты СКА. Они чаще владели шайбой, выиграли больше единоборств, грамотно играли в обороне и главное — помогали своему вратарю. У Кудашова был чёткий план на игру, и он сработал.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что лёгкой жизни у ЦСКА в этом чемпионате не будет. СКА учится играть по-новому, причём с прицелом на будущее, внедряя в состав своих молодых игроков, которые и станут в ближайшие годы основой питерского клуба, в то время как ЦСКА делает ставку на проверенных бойцов, у многих из которых скоро заканчиваются контракты, а введённое правило жёсткого потолка зарплат не позволит переподписать всех лидеров московского клуба на большие деньги. В СКА эту проблему решают прямо сейчас и делают это максимально безболезненно для клуба.

В отличие от ЦСКА армейцы с Невы действительно работают на перспективу своего доминирования в отечественном хоккее. Достаточно прийти на стадион и посмотреть, как играет СКА 1946 в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), или, к примеру, на СКА-Нева, что лидирует в ВХЛ, потерпев только одно поражение. Хоккеисты этих команд — будущее СКА, и под правильным руководством всей этой вертикали СКА не то что не сдаст свои позиции, а от года к году будет их только усиливать. Очередной Кубок Гагарина для Питера — это только вопрос времени.