32-летняя боец ММА скончалась от аневризмы мозга

О смерти спортсменки сообщил её тренер Джей Ти Тилли на странице в социальных сетях.

32-летняя американская спортсменка Кэти Коллинз, занимавшаяся смешанными единоборствами, скончалась накануне в США. Причиной смерти стала аневризма мозга и последовавший инсульт. Об этом сообщил её наставник, выразивший соболезнования на странице в Facebook.

— Борьба окончена. Ты никогда не прекращала сражаться, не сдавались и мы. Я так горжусь тобой, Кейт. Мы сделали это. Мне посчастливилось вместе с тобой реализовать твою мечту. Не променял бы это ни на что другое. Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо может это представить, — написал Джей Ти Тилли.

Профессиональный рекорд Коллинз в ММА — семь побед в 12 боях. У спортсменки остались двое детей.