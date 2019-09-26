Хоккейный "Спартак" отказался от услуг чемпиона мира

После пяти матчей красно-белые поместили опытного защитника Кутузова в список отказов.

Московский "Спартак" поместил защитника Александра Кутузова в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

.@spartak_hc поместил защитника Александра Кутузова в список отказов#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) September 26, 2019

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 33-летний защитник принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности "-1". В последний раз Кутузов выходил на лёд в составе "Спартака" 17 сентября в игре с казахстанским "Барысом" (0:3).

В прошлом сезоне опытный защитник выступал за ярославский "Локомотив". В 41-м матче регулярки Александр забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.