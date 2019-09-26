Емельяненко: Могу нокаутировать Кокляева за 5 секунд, но зачем?

Боец ММА рассказал, что не воспринимает бой со стронгменом как серьёзный поединок.

Боец ММА Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое со стронгменом Михаилом Кокляевым. По словам спортсмена, для него это будет скорее тренировка и он намерен растянуть поединок, чтобы продемонстрировать своё тотальное превосходство.

— Я предоставил Кокляеву право выбора. Он выбрал правила бокса. Для того чтобы биться по правилам смешанных единоборств, он вообще бы не успел подготовиться. Поддаваться не буду. Но попробую растянуть бой на максимально длинную дистанцию — чтобы продемонстрировать, что человек, который всю жизнь поднимает железяки, заблуждается. Чтобы все поняли, что если человек сильный и здоровый, то это вовсе не означает, что он качественный боец. Рекорд в UFC по быстрому нокауту пять секунд? Я могу поставить новый рекорд, но зачем? — сказал Емельяненко-младший в интервью "Спорт-Экспрессу".

Напомним, что скандально известный российский боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут контрактный поединок 29 ноября на "ВТБ-арене" в Москве.

Контракт на бой был подписан ещё 4 сентября. Оба спортсмена опубликовали видео с подписанием документа в своих профилях в "Инстаграме". При этом Емельяненко порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с противником.

До этого боец ММА записал видеообращение к Кокляеву с угрозой выбить последнему зубы. Он призвал соперника скорее готовиться к бою.