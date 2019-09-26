Стало известно, когда Хабиб проведёт следующий бой

Российский чемпион UFC не планирует возвращаться в октагон до конца текущего года.

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о ближайших планах дагестанского бойца. По его словам, Орёл не собирается больше проводить бои в 2019 году.

— Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель [2020 года], — цитирует ТАСС менеджера Хабиба Ризвана Магомедова.

Напомним, что один из возможных будущих соперников Нурмагомедова Тони Фергюсон активно призывал Хабиба провести с ним бой уже в декабре 2019 года.

Агент чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдель-Азиз ранее заявил, что в следующий раз в клетку Орёл может выйти против канадца Жоржа Сен-Пьера.