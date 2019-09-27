Богач Панарин или "кокаинщик" Кузнецов. Кто из русских возьмёт Кубок Стэнли?

Лайф рассказывает о самых востребованных русских хоккеистах, на которых делают весомую ставку клубы НХЛ в новом сезоне.

Уже совсем скоро, 2 октября, стартует регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Русские хоккеисты всегда котировались высоко за океаном, и этот новый сезон не исключение. Ряд клубов НХЛ возлагают большие надежды на наших парней. Рассказываем о десяти игроках, способных повести за собой команды к главной цели — Кубку Стэнли.

Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

Александр Великий вот уже много лет является бессменным лидером и капитаном "Вашингтона". Во многом благодаря стабильной игре Ови "столичные" два года назад завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли. Авторитет Овечкина в клубе сравним с положением Месси в "Барселоне" и Роналду в "Ювентусе". Сейчас просто невозможно представить "Кэпиталз" без Овечкина, а самого Александра — в другой команде НХЛ. В свои 34 года нападающий остаётся одним из самых популярных хоккеистов на планете. В минувшем сезоне Овечкин отправил в ворота соперников 51 шайбу, побив рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках. Без сомнений, Ови в этом сезоне приложит максимум усилий, чтобы в очередной раз порадовать болельщиков своей игрой и вернуть Кубок Стэнли в "Вашингтон".

Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

В это межсезонье российский нападающий успел изрядно подпортить себе репутацию, попавшись на употреблении кокаина. Ситуация для Кузнецова более чем неприятная, но всё можно исправить, и в первую очередь хорошей игрой. А классно играть в хоккей Евгений умеет. Конечно, для форварда этот сезон будет особенным. Хоккеист находится под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Возможно, это давление со стороны даже пойдёт на пользу россиянину и поможет ему выйти на более высокий уровень. В любом случае руководство "Кэпиталз" верит в одного из своих лидеров и предоставит ему шанс полностью реабилитироваться за свой проступок.

Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Этот русский парень — теперь главная звезда "Рейнджерс". Боссы клуба провернули отличную сделку в этом межсезонье, подписав на семь ближайших лет уже бывшего лидера "Коламбуса". Хлебушек обошёлся клубу недёшево. По своему контракту хоккеист будет зарабатывать $11,6 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым русским игроком за всю историю НХЛ. Сам Артемий очень доволен переездом в Нью-Йорк, о чём он не раз говорил в своих интервью. Да и болельщики "Рейнджерс" пребывают в полном восхищении от приобретения клубом такого игрока. Кажется, нападающий уже полностью освоился в новой команде, оформив первый дубль в предсезонной игре с "Нью-Джерси Дэвилз".

Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Кучеров очень крут! Это отмечают практически все хоккеисты лиги. В прошлом сезоне российский форвард со 128 набранными очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Но Кучерову с партнёрами есть куда стремиться. У них остался должок перед своими болельщиками за провальное выступление в плей-офф Кубка Стэнли. В первом же раунде "молнии" сенсационно уступили "Коламбусу" Панарина (0:4) и прекратили борьбу за главный трофей НХЛ. А ведь "Тампа" считалась главным претендентом на Кубок Стэнли. Кучеров был настолько расстроен этим поражением, что даже вызов в национальную команду на чемпионат мира в Словакию нисколько не поднял ему настроение. Что же, сейчас наступает самое время всё исправить. Прошлогодний негативный опыт должен помочь Никите и его команде удачно выступить в новом сезоне.

Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

Много раз в минувшем сезоне болельщики восхищались безумными сейвами российского голкипера. Порой казалось, что шайбе уже и деваться-то некуда, как оказаться в воротах россиянина, но зачастую на её пути появлялась то ловушка голкипера, то оказывался щиток, то возникала ещё какая-то часть вратарской амуниции Василевского. Всё это получило в итоге признание в виде "Везины трофи" — награды лучшему голкиперу регулярного чемпионата. Андрей прогрессирует с каждым годом и не собирается останавливаться на достигнутом. Главная цель в виде Кубка Стэнли ещё не покорена.

Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз")

Бывший партнёр Панарина по "Коламбусу" вратарь Сергей Бобровский теперь будет защищать ворота "Флориды Пантерз". "Пантеры", подписав русского голкипера, закрыли проблемную позицию на последнем рубеже. Бобровский должен придать уверенности флоридской команде. А иначе и быть не может, ведь зарплата голкипера в новом клубе будет составлять $10 млн в год. Больше получает только вратарь "Монреаля" Кэри Прайс ($10,5 млн). В последние годы, проведённые в "Коламбусе", Сергей явно заскучал. Думается, что переезд во Флориду взбодрит вратаря. А российским болельщикам будет любопытно понаблюдать за стражем ворот сборной России в новом клубе.

Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз")

Действующий обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко поведёт своих партнёров за собой, чтобы отстоять завоёванный "музыкантами" в прошлом сезоне трофей. Сделать это будет Тарасенко и компании весьма непросто. В НХЛ практически не бывает проходных матчей, а на чемпионов все команды будут выходить с повышенной мотивацией. Тем интереснее будет следить за тем, как проявит себя в этой ситуации лидер "Блюза".

Александр Радулов ("Даллас Старз")

"Таманский дьявол" является одним из ключевых игроков "Далласа". Вместе с Тайлером Сегином и Джейми Бенном Радулов задаёт тон всей игре "Старз". Александр — настоящий мотор команды. Во многом благодаря игре Радулова "Даллас" чуть было не выбил из прошлогоднего плей-офф будущего обладателя Кубка Стэнли — "Сент Луис". За действиями Раду на площадке всегда интересно смотреть. Он полностью отдаётся игре. И неважно, как складывается для его команды ход матча. Александр бьётся до финальной сирены. А что может быть ценнее для болельщиков?

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Евгений уже давно вписал своё имя золотыми буквами в историю "Пингвинз". Три выигранных Кубка Стэнли — тому яркое подтверждение. Минувший чемпионат Джино не может занести себе в актив. К Малкину было много вопросов касаемо его игры. Да и сам Евгений понимал, что это не его уровень и он обязан играть лучше. Одна из называемых причин слабой игры Малкина — не лучшее взаимопонимание с партнёром по команде Филлом Кесселом, с которым они в недавнем прошлом своей игрой просто разрывали соперников. Последнего руководству "Питтсбурга" пришлось даже обменять в "Аризону". Это означает только одно — главный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд верит в российского хоккеиста и не торопится списывать его со счетов. Для Евгения ближайший год будет во многом показательным.

Никита Гусев ("Нью-Джерси Дэвилз")

Этот сезон станет первым для Никиты Гусева в НХЛ. Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ 2018/19 попробует стать одним из главных действующих лиц в "Нью-Джерси Дэвилз". И у бывшего игрока СКА всё для этого есть: отличный бросок, хорошее катание. Он прекрасно видит площадку, что даёт ему возможность креативить и поступать нестандартно на льду. У Никиты должно всё получиться в новой команде. По предсезонным матчам видно, что Гусев получает наслаждение от игры, успев не раз отметиться результативными действиями на площадке. Вместе с американцем Джеком Хьюзом он призван составить главную ударную силу "Дьяволов".