Богач Панарин или "кокаинщик" Кузнецов. Кто из русских возьмёт Кубок Стэнли?

Коллаж © LIFE. Фото © Zuma/TASS, © AP Photo/Mary Altaffer

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Лайф рассказывает о самых востребованных русских хоккеистах, на которых делают весомую ставку клубы НХЛ в новом сезоне.

Уже совсем скоро, 2 октября, стартует регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Русские хоккеисты всегда котировались высоко за океаном, и этот новый сезон не исключение. Ряд клубов НХЛ возлагают большие надежды на наших парней. Рассказываем о десяти игроках, способных повести за собой команды к главной цели — Кубку Стэнли.

Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз")

<p>Фото © NHL.com</p>

Александр Великий вот уже много лет является бессменным лидером и капитаном "Вашингтона". Во многом благодаря стабильной игре Ови "столичные" два года назад завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли. Авторитет Овечкина в клубе сравним с положением Месси в "Барселоне" и Роналду в "Ювентусе". Сейчас просто невозможно представить "Кэпиталз" без Овечкина, а самого Александра — в другой команде НХЛ. В свои 34 года нападающий остаётся одним из самых популярных хоккеистов на планете. В минувшем сезоне Овечкин отправил в ворота соперников 51 шайбу, побив рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках. Без сомнений, Ови в этом сезоне приложит максимум усилий, чтобы в очередной раз порадовать болельщиков своей игрой и вернуть Кубок Стэнли в "Вашингтон".

Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

<p>Фото © NHL.com</p>

В это межсезонье российский нападающий успел изрядно подпортить себе репутацию, попавшись на употреблении кокаина. Ситуация для Кузнецова более чем неприятная, но всё можно исправить, и в первую очередь хорошей игрой. А классно играть в хоккей Евгений умеет. Конечно, для форварда этот сезон будет особенным. Хоккеист находится под пристальным вниманием прессы и болельщиков. Возможно, это давление со стороны даже пойдёт на пользу россиянину и поможет ему выйти на более высокий уровень. В любом случае руководство "Кэпиталз" верит в одного из своих лидеров и предоставит ему шанс полностью реабилитироваться за свой проступок.

Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

<p>Фото © NHL.com</p>

Этот русский парень — теперь главная звезда "Рейнджерс". Боссы клуба провернули отличную сделку в этом межсезонье, подписав на семь ближайших лет уже бывшего лидера "Коламбуса". Хлебушек обошёлся клубу недёшево. По своему контракту хоккеист будет зарабатывать $11,6 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым русским игроком за всю историю НХЛ. Сам Артемий очень доволен переездом в Нью-Йорк, о чём он не раз говорил в своих интервью. Да и болельщики "Рейнджерс" пребывают в полном восхищении от приобретения клубом такого игрока. Кажется, нападающий уже полностью освоился в новой команде, оформив первый дубль в предсезонной игре с "Нью-Джерси Дэвилз".

Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

<p>Фото © NHL.com</p>

Кучеров очень крут! Это отмечают практически все хоккеисты лиги. В прошлом сезоне российский форвард со 128 набранными очками стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Но Кучерову с партнёрами есть куда стремиться. У них остался должок перед своими болельщиками за провальное выступление в плей-офф Кубка Стэнли. В первом же раунде "молнии" сенсационно уступили "Коламбусу" Панарина (0:4) и прекратили борьбу за главный трофей НХЛ. А ведь "Тампа" считалась главным претендентом на Кубок Стэнли. Кучеров был настолько расстроен этим поражением, что даже вызов в национальную команду на чемпионат мира в Словакию нисколько не поднял ему настроение. Что же, сейчас наступает самое время всё исправить. Прошлогодний негативный опыт должен помочь Никите и его команде удачно выступить в новом сезоне.

Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

<p>Фото © NHL.com</p>

Много раз в минувшем сезоне болельщики восхищались безумными сейвами российского голкипера. Порой казалось, что шайбе уже и деваться-то некуда, как оказаться в воротах россиянина, но зачастую на её пути появлялась то ловушка голкипера, то оказывался щиток, то возникала ещё какая-то часть вратарской амуниции Василевского. Всё это получило в итоге признание в виде "Везины трофи" — награды лучшему голкиперу регулярного чемпионата. Андрей прогрессирует с каждым годом и не собирается останавливаться на достигнутом. Главная цель в виде Кубка Стэнли ещё не покорена.

Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз")

<p>Фото © NHL.com</p>

Бывший партнёр Панарина по "Коламбусу" вратарь Сергей Бобровский теперь будет защищать ворота "Флориды Пантерз". "Пантеры", подписав русского голкипера, закрыли проблемную позицию на последнем рубеже. Бобровский должен придать уверенности флоридской команде. А иначе и быть не может, ведь зарплата голкипера в новом клубе будет составлять $10 млн в год. Больше получает только вратарь "Монреаля" Кэри Прайс ($10,5 млн). В последние годы, проведённые в "Коламбусе", Сергей явно заскучал. Думается, что переезд во Флориду взбодрит вратаря. А российским болельщикам будет любопытно понаблюдать за стражем ворот сборной России в новом клубе.

Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз")

<p>Фото © NHL.com</p>

Действующий обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко поведёт своих партнёров за собой, чтобы отстоять завоёванный "музыкантами" в прошлом сезоне трофей. Сделать это будет Тарасенко и компании весьма непросто. В НХЛ практически не бывает проходных матчей, а на чемпионов все команды будут выходить с повышенной мотивацией. Тем интереснее будет следить за тем, как проявит себя в этой ситуации лидер "Блюза".

Александр Радулов ("Даллас Старз")

<p>Фото © NHL.com</p>

"Таманский дьявол" является одним из ключевых игроков "Далласа". Вместе с Тайлером Сегином и Джейми Бенном Радулов задаёт тон всей игре "Старз". Александр — настоящий мотор команды. Во многом благодаря игре Радулова "Даллас" чуть было не выбил из прошлогоднего плей-офф будущего обладателя Кубка Стэнли — "Сент Луис". За действиями Раду на площадке всегда интересно смотреть. Он полностью отдаётся игре. И неважно, как складывается для его команды ход матча. Александр бьётся до финальной сирены. А что может быть ценнее для болельщиков?

Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

<p>Фото © NHL.com</p>

Евгений уже давно вписал своё имя золотыми буквами в историю "Пингвинз". Три выигранных Кубка Стэнли — тому яркое подтверждение. Минувший чемпионат Джино не может занести себе в актив. К Малкину было много вопросов касаемо его игры. Да и сам Евгений понимал, что это не его уровень и он обязан играть лучше. Одна из называемых причин слабой игры Малкина — не лучшее взаимопонимание с партнёром по команде Филлом Кесселом, с которым они в недавнем прошлом своей игрой просто разрывали соперников. Последнего руководству "Питтсбурга" пришлось даже обменять в "Аризону". Это означает только одно — главный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд верит в российского хоккеиста и не торопится списывать его со счетов. Для Евгения ближайший год будет во многом показательным.

Никита Гусев ("Нью-Джерси Дэвилз")

<p>Фото © NHL.com</p>

Этот сезон станет первым для Никиты Гусева в НХЛ. Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ 2018/19 попробует стать одним из главных действующих лиц в "Нью-Джерси Дэвилз". И у бывшего игрока СКА всё для этого есть: отличный бросок, хорошее катание. Он прекрасно видит площадку, что даёт ему возможность креативить и поступать нестандартно на льду. У Никиты должно всё получиться в новой команде. По предсезонным матчам видно, что Гусев получает наслаждение от игры, успев не раз отметиться результативными действиями на площадке. Вместе с американцем Джеком Хьюзом он призван составить главную ударную силу "Дьяволов".

Автор:
СР
Сергей Расторгуев
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