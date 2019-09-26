Головина признали лучшим игроком тура в чемпионате Франции

Авторитетное издание L’Equipe оценило игру россиянина на девять баллов из десяти возможных.

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную из лучших игроков прошедшего тура Лиги 1. В неё вошёл российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Более того, его игре в дерби с "Ниццей" поставили девять баллов из десяти — это высшая оценка среди всех футболистов чемпионата.

📸 L'Equipe Type de la J7 👇 pic.twitter.com/2xDfyOdLGb — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 26, 2019

В том матче Головин оформил свой первый дубль во Франции, а также записал на свой счёт результативную передачу. Благодаря этому "Монако" одержало первую победу в сезоне — 3:1.