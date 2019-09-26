Головина признали лучшим игроком тура в чемпионате Франции

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Фото © Twitter/OptaJean

Авторитетное издание L’Equipe оценило игру россиянина на девять баллов из десяти возможных.

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную из лучших игроков прошедшего тура Лиги 1. В неё вошёл российский полузащитник "Монако" Александр Головин. Более того, его игре в дерби с "Ниццей" поставили девять баллов из десяти — это высшая оценка среди всех футболистов чемпионата.

В том матче Головин оформил свой первый дубль во Франции, а также записал на свой счёт результативную передачу. Благодаря этому "Монако" одержало первую победу в сезоне — 3:1.

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