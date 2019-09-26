Кокорин провёл первую тренировку после возвращения в "Зенит"

Футболист пока работал со второй командой, а не с основным составом санкт-петербургского клуба.

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своём инстаграме выложил фотографию с Александром Кокориным. Наставник фарм-клуба петербуржцев подписал её лаконично: "Он вернулся". Это первое занятие Кокорина с клубом после выхода из колонии и подписания нового контракта.

Напомним, ранее стало известно, что РФС не разрешил "Зениту" дозаявить Кокорина. Таким образом, футболист не сможет принять участие в официальных матчах до 2020 года. В последний раз нападающий надевал футболку сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.