Чалов снова не поможет взрослой сборной России

Тренерский штаб молодёжной сборной России огласил состав на ближайшие матчи команды. В него вошли молодые звёзды РПЛ, которые уже могли бы оказаться и в основной команде. Среди них — Александр Максименко из "Спартака", Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов из "Краснодара", а также Игорь Дивеев, Иван Обляков и Фёдор Чалов из ЦСКА.
Отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 пройдут 11 октября в Екатеринбурге (против сборной Польши) и 16 октября в Эстонии.
- Вратари: Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар").
- Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Млада-Болеслав), Николай Рассказов ("Спартак" Москва), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Данил Степанов, Данил Круговой (оба — "Рубин", Казань).
- Полузащитники: Артём Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров ("Спартак" Москва), Данила Уткин ("Краснодар"), Максим Глушенков ("Спартак" Москва), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — "Арсенал" Тула), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар").
- Нападающие: Вячеслав Грулев ("Динамо" Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).