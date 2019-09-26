Чалов снова не поможет взрослой сборной России

Нападающего ЦСКА вызвали в молодёжную национальную команду на октябрьские матчи.

Тренерский штаб молодёжной сборной России огласил состав на ближайшие матчи команды. В него вошли молодые звёзды РПЛ, которые уже могли бы оказаться и в основной команде. Среди них — Александр Максименко из "Спартака", Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов из "Краснодара", а также Игорь Дивеев, Иван Обляков и Фёдор Чалов из ЦСКА.

Отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 пройдут 11 октября в Екатеринбурге (против сборной Польши) и 16 октября в Эстонии.