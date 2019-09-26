СКА уверенно победил "Салават Юлаев"

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ санкт-петербургский СКА на родном льду крупно переиграл уфимский "Салават Юлаев" — 4:1

Армейцы мощно начали матч, открыв счёт уже на 18-й секунде встречи. Классный бросок под перекладину удался нападающему хозяев Владимиру Ткачёву — 1:0.

Уфимцы сумели отыграться в начале второго периода: финский легионер "Салавата" Теему Хартикайнен, получив тонкий пас от партнёра, отправил шайбу под щитком Алексея Мельничука — 1:1.

СКА действовал лучше гостей на протяжении всего матча. Подопечные Алексея Кудашова не раз могли вновь повести в счёте, чего только стоит игра пять на три почти две минуты, но "Салават" грамотно оборонялся, а где было необходимо — выручал голкипер Юха Метсола.

И всё-таки армейцы ушли на второй перерыв, ведя в счёте. Не обошлось в этом голе и без ошибки нападающего уфимцев Александра Кадейкина. Форвард, овладев шайбой вблизи собственных ворот, зачем-то стал пытаться обыграть армейцев вместо того, чтобы отдать её партнёру. Этим и воспользовался Сергей Плоников, верхом отправив снаряд в сетку ворот Юхи Метсолы — 2:1.

В заключительном отрезке игры "Салават" имел несколько верных моментов счёт сравнять, но безупречная игра молодого армейского вратаря Алексея Мельничука не позволила уфимцем забить во второй раз в этот вечер. А вот СКА забросил ещё дважды. Наиль Якупов в середине периода после передачи Дмитрия Кагарлицкого броском с ходу поймал Метсолу на противоходе — 3:1.

А точку в матче поставил Евгений Кетов, отправив шайбу уже в пустые ворота "Салавата". 4:1 — СКА одерживает уверенную победу над непростым соперником.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20