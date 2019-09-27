"Ахмат" в Москве: возвращение Мирзаева и новый вызов Исмаилова

Сегодня в Москве состоится предъюбилейный ивент АСА 99 с участием основных действующих лиц российского промоушена. В рамках вечера зрители увидят два титульных поединка, а также очередные выступления в клетке Расула Мирзаева и Магомеда Исмаилова.

Возглавит бойцовское шоу АСА 99 схватка за титул чемпиона организации в лёгком весе между двумя обладателями поясов в ныне не существующих уже лигах АСВ и WFCA — Али Баговым и Хусейном Халиевым соответственно.

Али Багов (27-9-0) после поражения в бою с Абдул-Азизом Абдулвахабовым в октябре 2016 года на протяжении трёх лет уже не знает горечи поражений, выиграв за этот период пять поединков (включая реванш с Абдулвахабовым, доведя личный счёт встреч с чеченским бойцом до 1:2).

Хусейн Халиев (19-1-0) своё единственное поражение получил в далёком 2012 году, проиграв на турнире М-1 Ясуби Эномото. С того времени представитель бойцовского клуба "Ахмат" выиграл в 11 поединках, нокаутировав среди прочих именитого Шамиля Завурова.

Напомним, что пути Хусейна и Халка должны были пересечься 30 марта в Краснодаре, но за сутки до турнира Багов не смог сделать вес, перевесив допустимые рамки лёгкой категории на 1,75 кг. Али всё же мог выступить в бою против Халиева, но для него этот поединок уже не носил статуса титульного. Боец из Нальчика от такого предложения отказался, вследствие чего получил отстранение.

В ко-мейн-ивенте зрители увидят ещё один титульный поединок. Чемпион лиги в наилегчайшей весовой категории (56,7 кг) Юнус Евлоев (23-8-0) проведёт очередную защиту пояса в бою против топового и непобеждённого таджикского бойца Азама Гафурова (11-0-0).

В весовой категории до 61,2 кг Абдул-Рахман Дудаев (22-5-0) и Олег Борисов (21-4-1) определят следующего претендента на бой с чемпионом АСА Рустамом Керимовым.

Экс-чемпион промоушена Абдул-Азиз Абдулвахабов (16-2-0) проведёт претендентский поединок против многообещающего проспекта из Дагестана Иманали Гамзатханова (10-2-0).

По странному принципу в предварительный кард предстоящего ивента попал бой в среднем весе между популярным на просторах Интернета Магомедом Исмаиловым (14-2-1) и экс-чемпионом организации М-1 Артёмом Фроловым (12-1-0).

Исмаилов после боевой ничьей в эпопее с Владимиром Минеевым за считаные минуты снёс с пути Вячеслава Василевского, тем самым заметно повысив свои акции на отечественном рынке смешанных единоборств.

Артём Фролов, сенсационно уступивший бразильской загадке Бруно Силве, реабилитировался, отправив в нокаут опытного Йонаса Билльштайна. Отметим, что Фролов был близок к заключению контракта с UFC, но полученная травма помешала переходу в лучшую лигу на планете. Впоследствии краснодарец предпочёл контракт именно с АСА...

Скандально известный Расул Мирзаев (18-1-0) возвращается в клетку после почти годового отсутствия, связанного с травмами. На этот раз противником Чёрного Тигра станет чеченский боец Шамиль Шахбулатов (10-2-0), для которого предстоящее событие — отличный шанс заявить о себе на всю Россию! И шансы эти весьма высокие... Учитывая тот факт, что для Мирзаева этот бой станет дебютом в легчайшей весовой категории (61,2 кг).

Вячеслав Василевский (33-7-0) после болезненного поражения Магомеду Исмаилову решил поэкспериментировать с весом, спустившись в категорию ниже.

"Поприветствует" опытного петербуржца в весе до 77,1 кг экс-чемпион М-1 Мурад Абдулаев (17-4-0), по праву являющийся фаворитом.