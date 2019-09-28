День Императора. 10 ярких побед Фёдора Емельяненко

Сегодня, 28 сентября, своё 43-летие отмечает один из самых известных спортсменов нашей страны — Фёдор Емельяненко. В этот день мы решили вспомнить яркие победы Последнего Императора.

Емельяненко vs Ногейра. 2003 год

В 2003 году Фёдор Емельяненко впервые встретился с бразильцем Антониу Родригу Ногейра. Случилось это на турнире Pride 25: Body Blow, где соперник россиянина носил статус чемпиона с 2001 года. После этого поединка о Последнем Императоре стали говорить все!

Емельяненко vs Ногейра. 2004 год

Позже они ещё дважды выходили в клетку друг против друга. Второй бой признан несостоявшимся, а вот в третьем Фёдор вновь победил Ногейра.

Емельяненко vs Ренделман. 2004 год

Американец Кевин Ренделман чуть не сломал шею Последнему Императору. Однако это только разозлило россиянина, который смог по итогу победить его.

Емельяненко vs Филипович. 2005 год

Бой Фёдора Емельяненко с Мирко Филиповичем привлёк особый интерес, ведь хорватский боец побеждал его брата Александра. И старший Емельяненко смог отомстить за младшего!

Емельяненко vs Сильвия. 2008 год

Поединок Емельяненко против Тима Сильвии в 2008 году закончился уже на 36-й секунде! Это самая быстрая победа Фёдора в карьере.

Емельяненко vs Орловский. 2009 год

На турнире Affliction: Day of Reckoning в США россиянин без проблем нокаутировал мощного белорусского бойца Андрея Орловского.

Емельяненко vs Монсон. 2011 год

Поединок Емельяненко с Джеффом Монсоном состоялся в Москве в рамках турнира M-1 Global. И это была очередная победа в копилку россиянина.

Емельяненко vs Риззу. 2012 год

В Санкт-Петербурге на турнире M-1 Global Емельяненко справился с бразильцем Педру Риззу. И снова нокаут!

Емельяненко vs Мальдонадо. 2016 год

На петербургском турнире Fight Nights Global Фёдор Емельяненко ярко противостоял Фабио Мальдонадо.

Емельяненко vs Мир. 2018 год

Одна из последних побед Фёдора Емельяненко, которая случилась на турнире Bellator-198. На этот раз пал Фрэнк Мир.