Хоккеисты "Спартака" встали на колени перед своим голкипером за "сухую" победу

Московский "Спартак" одержал "сухую" победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Наш обзор «Спартак» - «Автомобилист» 1:0 pic.twitter.com/0u782c5bRx— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 26, 2019
Одним из героев этого матча стал 31-летний голкипер Юлиус Гудачек, который оформил первый "сухарь" в сезоне, отразив 28 бросков. Для него это первый матч после травмы. В раздевалке игроки даже встали перед ним на колени.
После «сухой» победы над «Автомобилистом» Юлиус Гудачек произнёс короткую речь перед тренерами и партнёрами, после чего спартаковские легионеры рухнули перед вратарём на колени. Это покажем только мы! pic.twitter.com/29fPaIvjBR— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 26, 2019
Свой следующий матч "Спартак" проведёт 28 сентября в Балашихе против омского "Авангарда".