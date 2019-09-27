Хоккеисты "Спартака" встали на колени перед своим голкипером за "сухую" победу

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Подопечные Олега Знарка во второй раз в сезоне победили хоккеистов из Екатеринбурга.

Московский "Спартак" одержал "сухую" победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Одним из героев этого матча стал 31-летний голкипер Юлиус Гудачек, который оформил первый "сухарь" в сезоне, отразив 28 бросков. Для него это первый матч после травмы. В раздевалке игроки даже встали перед ним на колени.

Свой следующий матч "Спартак" проведёт 28 сентября в Балашихе против омского "Авангарда".

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