UFC в Дании: первый узбек в ММА и австрийский чеченец рвутся в бой!

Лучшая организация мира в сфере смешанных единоборств UFC продолжает шагать по планете. На этот раз американский промоушен отправился в Данию, где впервые в истории королевства состоится ивент "восьмиугольника" UFC Fight Night 160.

Возглавит шоу в Копенгагене поединок средневесов из соседней Швеции Джека Херманссона и темнокожего американца Джареда Каннонье. Также в шоу выступит первый узбек в истории UFC Махмуд Мурадов и выступающий под австрийским флагом чеченец Исмаил Наурдиев.

Джек Херманссон (20-4-0) находится в шаге от получения титульного шанса и, сказать по правде, фанаты ММА ждали в качестве оппозиции для Джокера кого-то более статусного, чем девятый номер рейтинга UFC Джаред Каннонье. Но решение уже принято... Шведский боец идёт на победной серии из четырёх побед, в рамках которой досталось даже легендарному Роналду Соузе.

Но и Джареду Каннонье (12-4-0) есть чем похвастаться. 11 мая 2019 года живая легенда ММА Андерсон Силва не устоял от лоу-кика американца, отправившись на канвас в знак сдачи за десять секунд до окончания первого раунда. Сенсационное поражение, которое, впрочем, всего лишь констатирует факт, что от былого Паука в 44 года не осталась и следа... Что, наверное, и не удивительно.

До встречи с бразильцем Джаред нокаутировал Дэвида Бранча, тем самым закрыв два подряд поражения в поединках с Яном Блаховичем и Домиником Рейесом.

28 сентября произойдёт историческое событие для узбекского спорта — в этот день впервые в истории UFC в клетке окажется представитель данного среднеазиатского государства. Войдёт в историю 29-летний Махмуд Мурадов (22-6-0) — крайне зрелищный нокаутёр, 18 из 22 побед одержавший досрочно. Махмуд идёт на винстрике из 11 поединков, заработанном во время выступлений в малознакомых промоушенах XFN, NOW и Oktagon MMA. Каким окажется дебют Мурадова в "открытом море", предугадать сложно, но представитель Узбекистана способен запомниться зрителям. Противостоять Махмуду в Копенгагене будет итальянец Алессио ди Кирико (12-3-0). Римлянин имеет в послужном списке шесть поединков в UFC, половину из которых Алессио проиграл...

Свой третий поединок в "восьмиугольнике" в эту субботу проведёт чеченец Исмаил Наурдиев (18-3-0), уступивший в крайнем поединке Ченсу Ренкаунтри. Соперником австрийского Вандербоя на этот раз станет афганец из Голландии Сияр Бахадурзада (24-7-1).

Для 23-летнего Исмаила встреча с 35-летним ветераном станет самым настоящим испытанием. Сияр имеет колоссальный опыт, и не в меньшей мере его характеризует агрессия и жёсткость в клетке. Учитывая стиль Наурдиева, этот бой имеет все шансы стать лучшим в датский вечер!