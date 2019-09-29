Усы и инглиш уровня джентльмена. Интервью капитана нашей сборной по регби

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира, который проходит в Японии, стал настоящей звездой Интернета. Его интервью на блестящем английском не оставило равнодушным просто никого! Понравился многим и его образ с усами. История их появления заставит вас уважать его ещё больше. Подробнее об этом и не только читайте в нашем интервью со спортсменом.

Мы позвонили регбисту Василию Артемьеву по Skype в Японию и расспросили о его звёздном часе, жизни в Ирландии и шансах сборной России на Кубке мира.

— Василий, расскажите, пожалуйста, как восприняли популярность после интервью на английском?

— Для меня стало сюрпризом, что так все восприняли моё интервью. Я просто постарался искренне выразить благодарность! В первую очередь мне приятно, что обратили внимание на регби, на выступление сборной России, а не конкретно на мою персону. Особенно много внимания стало в наших СМИ, потому что за рубежом и конкретно здесь, в Японии, внимание к нам было пристальное. Ведь мы были участниками матча открытия и играли против хозяев. А теперь ещё получили внимание и от российской прессы, в том числе после этого видео.

.@russiarugby captain Vasily Artemyev gives great interview after his sides tough loss against Samoa #RWC2019 pic.twitter.com/DMHCfD9hHC — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 24, 2019

— Партнёры по команде подкалывают теперь?

— Мне даже, честно, немного неловко как-то от всего этого... Ребята, конечно, говорят и удивляются, что такое повышенное внимание к нам, не совсем понимая откуда оно взялось. Это не только моя заслуга. Мы все выкладываемся на поле, и делаем это искренне.

Ещё, конечно, добавилось шуток про усы. Теперь, действительно, от них так просто не избавишься! Я уже сказал об этом жене, что усы придётся оставить. Они с дочкой скептически к этому отнеслись, тем не менее на некоторое время придётся их оставить. (Смеётся.)

— Раньше у вас не было усов. Почему решили отрастить?

— Расскажу. В регби есть такая старая традиция под названием Movember. Это, соответственно, месяц ноябрь, только через букву M. Если переводить на русский, означает что-то вроде "усабрь", "небритябрь". В общем, в этот месяц регбисты во всём мире отращивают усы и собирают средства на благотворительность, посвящённую проблемам мужского здоровья. В первую очередь это рак предстательной железы. Нужно месяц отращивать именно усы, а не бороду.

Живя в Англии, я принимал уже в этом участие. Так что усы уже не раз отпускал. Да и потом вспомнил, что примерно в моём возрасте родители поженились, а у папы были такие густые усы. Есть фотография даже дома. Решил, что мода циклична. Вот, может, опять появится мода на усы...

— А теперь расскажите, пожалуйста, о вашем отличном английском языке!

— Где-то в 15 лет родители отправили меня учиться в ирландскую среднюю школу. Сначала хотели отправить на год, но благодаря тому, что я занимался регби лет с девяти, начал там играть за школьную команду по регби. Мне это нравилось. И появилась возможность окончить среднюю школу там, а впоследствии получить стипендию и учиться в институте, играя за молодёжку профессионального клуба в Ирландии. Всё так закрутилось, что я почти семь лет там провёл.

Это были годы насыщенной учёбы, вся моя семья жила в Москве, где находится и по сей день. Там я был абсолютно один. Жил сначала в интернате в школе, потом в общежитии в институте. Оттуда у меня появился ирландский акцент. Немного английского акцента я, может быть, подцепил, когда играл в Англии. Мы переехали с женой туда, и я начал выступать за английский клуб "Нортгемптон Сэйнтс". Город Нортгемптон располагается где-то в часе езды от Лондона. Там я практически три сезона провёл.

— Почему не остались в Ирландии играть в регби, где оно особенно популярно? Или в той же Англии?

— Конечно, там уровень регби другой. Но в первую очередь в Ирландии я учился, а уже во вторую — играл. Да и я порядком соскучился по дому, родным. Как раз на последнем курсе института меня пригласили выступать за сборную России. Это был 2009 год, началась подготовка к Кубку мира — 2011. Мы проходили отбор. Много моих друзей детства уже выступали за сборную не первый год.

Последний курс в институте дался мне непросто, ввиду того что я много был на сборах. Возвращался в Ирландию, приходилось много нагонять по учёбе, досдавать экзамены. Так, сдав последний экзамен, я с лёгкой душой вернулся в Россию и продолжил выступать за национальную команду.

Стал выступать за "ВВА-Подмосковье", который находится недалеко от Зеленограда, откуда я родом и где все родные живут. Спустя два года после Кубка мира уехал в Англию. Но последний сезон там дался мне трудно, я редко выходил на поле, сидел в запасе. Для спортсмена это непростой период. Мы с женой приняли решение вернуться в Россию. Как раз я получил предложение от "Красного Яра" из Красноярска. С тех пор вот там и играю.

— Следующий ваш матч на Кубке мира будет как раз против сборной Ирландии. Не чужая вам страна... Особенно будете настраиваться на игру?

— К этому Кубку мира ирландцы подошли в ранге первой команды в мировом рейтинге. Однако исторически Кубки мира у них складываются не лучшим образом: дальше четвертьфинала они не проходили ещё. Хотя команда у них очень сильная. Думаю, они с нами будут играть исключительно на победу. У нас, и у меня лично, настрой будет дать бой.

Для нас, игроков, это огромная возможность сыграть с одной из лучших команд в мире. И это большая честь — играть на Кубке мира против такой команды! Принципиально важно полностью отдаться игре, показать нашу самоотдачу. Надеюсь, нам удастся создать проблемы сопернику. Не буду сейчас замахиваться на что-то большее в плане результата, но мы будем очень стараться.

А так, за Ирландию выступают ребята, с которыми я играл бок о бок ещё в школе или вместе, или против них. Теперь они будут играть против нас.

— Предыдущие два матча — с Японией и Самоа — сборная проиграла. Чего не хватило для победы? Уже разбирали?

— В большей мере не хватило опыта выступления на таких больших турнирах и игр вот с такими соперниками. У сборной России подобные матчи бывают крайне редко. В августе мы сыграли с Италией, скажем так, разогревочный матч. Но он тоже сложился не лучшим для нас образом. Ведь у нас это была первая за восемь лет игра с командой из первого в мире эшелона. Это, конечно, очень мало. Да это практически и другое регби.

За последние 11–12 месяцев с новым тренерским штабом из Уэльса мы как раз работали над тем, чтобы сломать нашу старую манеру игры, выйти из зоны комфорта и играть на другом уровне. Сейчас у нас проходит такой болезненный процесс перехода, он даётся нам непросто, но местами мы показываем неплохую игру, хорошо бьёмся с топовыми командами. К сожалению, пока по той или иной причине не можем делать это на протяжении всех 80 минут.

У нас есть спады концентрации, связанные где-то с непривычностью игры такой интенсивности, а малейшая ошибка, малейший спад — это набор очков соперником. В таких играх команды ошибки не прощают. Нам надо этому учиться, и мы этому уже учимся.

Хотели, конечно, добиться победы хотя бы в одной из первых двух игр, потому что это более реалистично, чем победы в следующих двух встречах. Теперь наша задача — биться, зарабатывать уважение общественности и делать имя сборной России.

— Отдохнуть между матчами успеваете? Посмотрели Японию?

— Первые две игры были очень близки друг к другу, график напряжённый, дней отдыха было не так много. Тогда мы жили в Токио, посмотрели город немного. Это, конечно, гигантский мегаполис! Мы ещё жили на пересечении бизнес-центра "Токио-Сити" и жилых кварталов, окунулись в толпу людей. Потом несколько дней провели за городом, можно сказать, в своеобразном Зеленограде! (Смеётся.) Там было зелено, меньше людей. Было поле для гольфа. Сейчас мы находимся на юге Японии. Тут побережье. Сезон отдыха завершён, все бассейны закрыты. Хотя достаточно жарко.

Планируем посетить одну из школ с мастер-классом, а затем отправиться на всемирно известную гору — Фудзияму. Там уже будет возможность побродить и пофотографировать.

Напоследок Василий Артемьев поблагодарил всех за поддержку:

— Спасибо всем за внимание и слова! Нам очень важна ваша поддержка! Будем стараться порадовать вас!