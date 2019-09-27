ЦСКА возглавил таблицу КХЛ, переиграв "Торпедо"

Дубль Антона Слепышева принёс армейцам шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил нижегородское "Торпедо". Матч прошёл в Нижнем Новгороде и закончился победой армейцев со счётом 3:0.

В стартовом отрезке игры командам отличиться не удалось. Счёт был открыт на четвёртой минуте второго периода. После выигранного вбрасывания армейцами в зоне торпедовцев шайба оказалась у Ивана Телегина, который и нанёс точный бросок по воротам Андерса Линдбека — 1:0.

Удвоить преимущество подопечные Игоря Никитина сумели под занавес второго периода, играя в большинстве: Константин Окулов сделал наброс шайбы на пятак, где её подправил в ворота Антон Слепышев — 2:0.

На последней минуте заключительного периода хозяева площадки сняли вратаря и получили третью шайбу, уже в пустые ворота, — дубль оформил Антон Слепышев. 3:0 — московские армейцы одерживают шестую победу кряду и с 19 очками поднимаются на первое место в общей таблице КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20