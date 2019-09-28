Мирзаев сенсационно проиграл нокаутом на турнире "Ахмат" в Москве

Топовый боец из Кабардино-Балкарии Али Багов стал первым чемпионом лиги АСА в лёгком весе. Для вхождения в историю Халку требовалось выиграть у представителя бойцовского клуба "Ахмат" Хусейна Халиева, с чем уроженец Баксана прекрасно справился. Также в рамках шоу АСА 99 в Москве прошли интригующие поединки с участием Магомеда Исмаилова и Расула Мирзаева.

Али Багов (28-9-0) подтвердил негласный титул лучшего российского грепплера в ММА, одержав вчера уже 23-ю в профессиональной карьере победу сабмишеном. От соперника Халка — Хусейна Халиева (19-2-0), выходца из кикбоксинга — ждали в этот вечер чуда в стойке, но Багов не дал противнику такой возможности, более чем уверенно контролируя ход поединка в партере. В четвёртом раунде Али закончил дело, поймав Капитана на армбар.

В ко-мейн-ивенте АСА 99 чемпион лиги в наилегчайшем весе Юнус Евлоев (24-8-0) подтвердил свой титул, выиграв единогласным решением у ранее непобеждённого таджикского бойца Азама Гафорова (11-1-0). На протяжении пяти раундов ингушский представитель клуба "Ахмат" "рюкзаком" висел на спине Азама, пытаясь закончить болевым или удушающим приёмом. И это было откровенно скучно для зрителей...

Популярный в медиапространстве боец из Махачкалы Магомед Исмаилов (15-2-1) продолжает радовать своих многочисленных поклонников яркими победами в АСА. Нокаутировав в апреле Вячеслава Василевского, Исмаилов на этот раз оказался сильнее экс-чемпиона М-1 Артёма Фролова (12-2-0). Примечательно, что базовый вольник из Дагестана полностью перебил Фролова в стойке, продемонстрировав прекрасный уровень бокса.

Что касается Вячеслава Василевского (33-8-0), то петербуржец вновь проиграл. И снова досрочно... На этот раз в технический нокаут Вячеслава отправил другой экс-чемпион организации М-1 Мурад Абдулаев (18-4-0). Что ж, опыт со сменой весовой категории для Василевского оказался неудачным...

Некогда большая звезда смешанных единоборств Расул Мирзаев (18-2-0) провёл удручающее выступление, проиграв нокаутом малоизвестному Шамилю Шахбулатову (11-2-0) из Чечни. Сложно понять, что происходит с Чёрным Тигром, но в этом бою зрители не увидели ни его фирменной скорости, ни координации, ни борьбы. Ничего...

Дальневосточный боец Алексей Полпудников (28-5-1) из школы "Шторм" поставил жирную точку в трилогии с популярным казахстанским бойцом Арманом Оспановым (9-3-0). Но, возможно, в скором времени зрители увидят и четвёртый поединок между этими ребятами. Пока что счёт 2:1 в пользу Алексея...

Следующий ивент АСА станет юбилейным — сотым — и пройдёт аккурат 4 октября — в преддверии дня рождения главы Чечни Рамзана Кадырова в Грозном. Самым интересным на этом шоу должно стать очередное выступление в России скандально известного Диего Брандао. Противостоять на этот раз одиозному бразильцу будет любимец чеченской публики Джихад Юнусов.