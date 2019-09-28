"Крылья Советов" победили "Тамбов", забив два гола за две минуты

11-й тур Российский премьер-лиги стартовал в Самаре матчем местной команды с тамбовчанами.

"Тамбов" не смог преподнести подарок своему главному тренеру Александру Григоряну на день рождения, проиграв на выезде "Крыльям Советов" со счётом 0:2. У самарской команды в очередной раз отличился молодой форвард Александр Соболев, но на этот раз — с пенальти.

Спустя всего две минуты Максим Канунников с передачи Соболева удвоил преимущество — 2:0.

Таким образом, "Крылья" раполагаются на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков, а подопечные Григоряна (8) — пока лишь 15-е.

РПЛ. 11-й тур

"Крылья Советов" — "Тамбов" — 2:0

Голы: Соболев 73' (1:0, пенальти), Канунников 75' (2:0)