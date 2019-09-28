Гол Черышева помог "Валенсии" победить "Атлетик"

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Фото Пресс-служба ФК "Валенсия"

"Летучие мыши" одержали победу в седьмом туре чемпионата Испании благодаря единственному голу в матче, который забил российский футболист, — 1:0.

Игрок сборной России Денис Черышев отличился на 27-й минуте встречи с передачи Феррана Торреса. Для россиянина это первый гол в нынешнем сезоне.

Теперь "Валенсия" занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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