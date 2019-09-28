СКА дома разгромил "Динамо"

Две заброшенные шайбы финского легионера СКА Йори Лехтеря помогли армейцам крупно переиграть гостей из столицы.

СКА в Санкт-Петербурге в матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:1 обыграл московское "Динамо".

Армейцы открыли счёт в первом периоде: Сергей Плотников сделал скрытый пас из-за ворот на Йори Лехтеря, который в касание переиграл голкипера динамовцев Георгия Кузнецова — 1:0.

В начале второго периода "Динамо" получило возможность поиграть в большинстве — за подножку на две минуты в штрафной бокс присел Дмитрий Кагарлицкий. И это пошло на пользу (как ни странно) именно армейцам. Евгений Кетов забросил шайбу в меньшинстве после ошибки молодого вратаря гостей Георгия Кузнецова — 2:0.

Бело-голубым в середине периода удалось вернуться в игру — голом отметился один из лидеров динамовцев, шведский легионер Андре Петерссон, забросив шайбу одновременно с выходом на площадку отбывавшего двухминутный штраф автора первого гола армейцев Йори Лехтеря, — 2:1.

В третьем периоде армейцы вновь увеличили преимущество в счёте до двух шайб — Сергей Плотников реализовал двойное удаление динамовцев — 3:1.

Точку в игре поставил Йори Лехтеря, оформив дубль, — 4:1. СКА одерживает вторую подряд уверенную победу с одинаковым счётом.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — "Динамо" (Москва) — 4:1