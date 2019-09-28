"Ростов" разгромил "Динамо" и представил фанатам Мамаева

"Ростов" в большинстве разгромил московское "Динамо" — 3:0. Голами отличились Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бахтиёр Зайнутдинов.
Отметим, что для Шомуродова это уже восьмой гол в сезоне, что делает его пока что лучшим бомбардиром.
Примечательно, что в концовке встречи ростовским болельщикам был представлен новый игрок Павел Мамаев. Президент клуба вручил ему именную футболку, а главный тренер Валерий Карпин пожал ему руку и тепло обнял его.
РПЛ. 11-й тур
"Ростов" — "Динамо" — 3:0
Голы: Попов 25' (1:0), Шомуродов 37' (2:0), Зайнутдинов 83' (3:0)