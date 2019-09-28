"Спартак" одержал суперволевую победу, обыграв "Авангард"

Красно-белые усилиями Александра Хохлачёва первыми открыли счёт на восьмой минуте первого периода, наказав "ястребов" за удаление Максима Чудинова, — 1:0.
На шестой минуте второго периода Чудинов исправился за первую пропущенную шайбу, реализовав большинство "Авангарда", — 1:1. За полторы минуты до второго перерыва хозяева площадки вышли вперёд в счёте — Роб Клинкхаммер в численном большинстве отправил вторую шайбу в ворота спартаковцев — 2:1.
В третьем периоде "Авангард" забил в третий раз, и вновь "ястребы" сделали это, играя в большинстве: Вячеслав Войнов довёл преимущество своей команды до 3:1.
Несмотря на неприятный счёт, спартаковцы продолжали верить в итоговый успех и были вознаграждены за это. В течение последующих пяти минут подопечные Олега Знарка сумели выправить ситуацию. Сначала Каспарс Даугавиньш классно поработал на пятаке голкипера "Авангарда" Александра Судницина — 2:3.
А следом Патрик Херсли мощно зарядил от синей линии по воротам "ястребов" — 3:3!
Овертайм победителя не выявил, и всё решили послематчевые броски, в которых удачливее оказались спартаковцы. Точными попаданиями отметились Каспарс Даугавиньш и Робин Ганзл. 4:3 — "Спартак" одерживает пятую победу в регулярном чемпионате КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20
- "Авангард" (Омск) — "Спартак" (Москва) — 3:4 Б.
- "Амур" (Хабаровск) — "Сибирь" (Новосибирск) — 3:0.
- "Йокерит" (Хельсинки) — "Автомобилист" (Екатеринбург) — 4:2.
- "Ак Барс" (Казань) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 5:0.
- "Витязь" (Подольск) — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:2 Б.
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо" (Минск) — 5:4 Б.
- "Северсталь" (Череповец) — "Салават Юлаев" — 4:3.