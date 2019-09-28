"Спартак" одержал суперволевую победу, обыграв "Авангард"

Московский "Спартак" в Балашихе со счётом 4:3 вырвал победу у омского "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые усилиями Александра Хохлачёва первыми открыли счёт на восьмой минуте первого периода, наказав "ястребов" за удаление Максима Чудинова, — 1:0.

На шестой минуте второго периода Чудинов исправился за первую пропущенную шайбу, реализовав большинство "Авангарда", — 1:1. За полторы минуты до второго перерыва хозяева площадки вышли вперёд в счёте — Роб Клинкхаммер в численном большинстве отправил вторую шайбу в ворота спартаковцев — 2:1.

В третьем периоде "Авангард" забил в третий раз, и вновь "ястребы" сделали это, играя в большинстве: Вячеслав Войнов довёл преимущество своей команды до 3:1.

Несмотря на неприятный счёт, спартаковцы продолжали верить в итоговый успех и были вознаграждены за это. В течение последующих пяти минут подопечные Олега Знарка сумели выправить ситуацию. Сначала Каспарс Даугавиньш классно поработал на пятаке голкипера "Авангарда" Александра Судницина — 2:3.

А следом Патрик Херсли мощно зарядил от синей линии по воротам "ястребов" — 3:3!

Овертайм победителя не выявил, и всё решили послематчевые броски, в которых удачливее оказались спартаковцы. Точными попаданиями отметились Каспарс Даугавиньш и Робин Ганзл. 4:3 — "Спартак" одерживает пятую победу в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20