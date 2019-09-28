"Локомотив" победил "Зенит" в суперматче с двумя отменёнными голами

В Москве на "РЖД-арене" завершился матч 11-го тура чемпионата России по футболу, где лучшими оказались хозяева поля, — 1:0.

В концовке первого тайма Фёдор Смолов головой отправил мяч в ворота, но судья после видеопросмотра не засчитал его из-за фола в момент атаки. Форвард настолько был раздосадован, что в перерыве дал жёсткое интервью.

Однако уже в начале второго тайма польский игрок "Локо" Гжегож Крыховяк смог вывести свою команду вперёд — 1:0.

На последних минутах встречи петербуржцы пошли в атаку, у ворот противника был даже голкипер Андрей Лунёв. И действия вратаря помогли забить гол в ворота "Локо", однако судья опять пошёл смотреть VAR, который и показал игру рукой. Вновь отменённый гол!

"Локомотив", несмотря на сложный график, всё же добивается своего — три очка в матче против "Зенита". Теперь в турнирной таблице три лидера с 23 очками: "Локо", "Зенит" и "Ростов".

РПЛ. 11-й тур.

"Локомотив" — "Зенит" — 1:0.

Голы: Крыховяк 48' (1:0).