Смолов жёстко разнёс "Зенит" в интервью после своего отменённого гола

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Российский нападающий на эмоциях дал громкое интервью в прямом эфире в перерыве матча с "Зенитом" в Москве.

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в перерыве матча с "Зенитом" раскритиковал работу судей.

— Как только судья пошёл смотреть видеоповтор, я сказал Жемалетдинову, что гол не засчитают. Ещё бы нам засчитали гол в матче с "Зенитом"! Вообще можно им сразу первое место отдавать и разыгрывать второе место. Календарь весь под них. Мы играем и в 11 утра, и в 10 вечера, потом снова в 11, — сказал футболист в эфире "Матч ТВ".

Отметим, что матч проходит в настоящий момент в Москве.

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