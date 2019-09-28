Смолов жёстко разнёс "Зенит" в интервью после своего отменённого гола

Российский нападающий на эмоциях дал громкое интервью в прямом эфире в перерыве матча с "Зенитом" в Москве.

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в перерыве матча с "Зенитом" раскритиковал работу судей.

— Как только судья пошёл смотреть видеоповтор, я сказал Жемалетдинову, что гол не засчитают. Ещё бы нам засчитали гол в матче с "Зенитом"! Вообще можно им сразу первое место отдавать и разыгрывать второе место. Календарь весь под них. Мы играем и в 11 утра, и в 10 вечера, потом снова в 11, — сказал футболист в эфире "Матч ТВ".

Луневу тоже нужно в мини футбол уйти, там ворота меньше pic.twitter.com/vY6bVI2BsK — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 28, 2019

Отметим, что матч проходит в настоящий момент в Москве.