Флойд Мейвезер оказался прав: Махмуд Мурадов действительно хорош

Дебют первого узбека в истории UFC удался на славу: Махмуд Мурадов продемонстрировал зрелищное выступление и уверенно победил на прошедшем вчера, 28 сентября, в Дании ивенте UFC Fight Night 160. Также прекрасно выступил в Копенгагене и бьющийся под флагом Австрии чеченец Исмаил Наурдиев.

Являющийся, по мнению легендарного Флойда Мейвезера, лучшим бойцом в истории ММА Махмуд Мурадов (23-6-0) смог порадовать 32 511 900 человек (население Узбекистана на 2017 год) ярким дебютом в лучшей лиге мира. Противостоял Махмуду в этот вечер итальянец Алессио ди Чирико (12-4-0), подошедший к этому бою с серией из двух поражений. Для римлянина поединок против Махмуда стал битвой за место под солнцем, а значит, мотивация обоих противников просто зашкаливала.

Первая пятиминутка прошла в равной борьбе, бойцы в ожесточённом размене пытались "зацепить" друг друга, но нокаута не случилось. Во втором раунде Мурадов стал наносить ещё больше ударов, был в разы активнее в стойке. Но на финальный отрезок боя сил у узбекского спортсмена практически не осталось, чем, впрочем, не смог воспользоваться его соперник. По итогам поединка судьи отдали победу единогласным решением Махмуду Мурадову.

Исмаил Наурдиев (19-3-0) прошёл испытание в лице опытного Сияра Бахадурзады, продемонстрировав готовность к большим боям. Чеченец уверенно начал бой, прекрасно комбинируя удары руками и ногами. В середине поединка Сияр смог приноровиться к технике Наурдиева, эффективно используя джебы. Удары оказались чувствительными, и Исмаилу пришлось использовать свой козырь — тейкдауны и работу в партере. Ставка на борьбу помогла 23-летнему австрийскому Вандербою вырвать победу у сурового афганца судейским решением.

В главном бою вечера случился апсет. Записанный в аутсайдеры Джаред Каннонье (13-4-0) ворвался в топ-5 среднего дивизиона, нокаутировав фаворита Джека Херманссона (20-5-0), молва которого пророчила в будущего претендента № 1 на поединок с чемпионом. Что ж, пока придётся с этим повременить.

UFC Fight Night 156

Результаты турнира

Основной кард

Джаред Каннонье — Джек Херманссон — победа Каннонье техническим нокаутом во втором раунде;

Марк Мадсен — Данило Белуардо — победа Мадсена нокаутом в первом раунде;

Гилберт Бернс — Гуннар Нельсон — победа Бернса единогласным решением судей;

Ион Куцелаба — Халил Раунтри — победа Куцелабы техническим нокаутом в первом раунде;

Овинс Сен-Прю — Михал Олексийчук — победа Сен-Прю приёмом во втором раунде;

Николя Далби — Алекс Оливейра — победа Далби единогласным решением судей.

Предварительный кард